Sanremo | 33enne trovato morto dopo battuta di pesca subacquea

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Undi, Enrico Creta, uscito ieri sera per unadi, è stato, stamani, al largo di. E' probabile che sia stato colto da malore, durante un'immersione in apnea Era uscito in barca, verso le 19 di ieri, per unadi caccia. Enrico Creta, 33 anni, di, è untore provetto. Basta aprire il suo profilo Facebook, per vedere quante foto lo ritraggono con i suoi trofei. Eppure qualcosa non ha funzionato. Nella tarda serata, non vedendolo rientrare, i suoi familiari hanno lanciato l’allarme e, verso le 23, sono partite le ricerche in mare. Il suo corpo è stato avvistato, stamani, al largo di Pian di Poma di. Quasi subito gli uomini della Guardia Costiera di Imperia hannola barca con la quale Enrico era salpato dal Porto Vecchio, nella città dei Fiori, per dirigersi ...

