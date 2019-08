Crisi di governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...

Salvini : "Ok al taglio dei parlamentari e subito alle urne" Conte in Aula il 20 agosto - no alla linea del Centrodestra : Con una mossa inaspettata, Matteo Salvini prende la parola in Aula Senato e annuncia l'ok della Lega alla proposta chiave dei 5 Stelle del taglio di 345 parlamentari per poi andare subito alle elezioni anticipate. Si tratta di un colpo ad effetto che spiazza in un colpo sia gli ex alleati...

Conte in Senato il 20 agosto - passa linea M5S-Pd. Salvini : «Taglio parlamentari - poi voto» : Al voto il calendario della crisi approvato ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.?L’intervento di Salvini accolto da fischi e proteste: «Renzi è disperato, ha coscienza sporca e terrore degli elettori», ha detto il ministro dell’Interno

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Matteo Salvini - l'incubo di Ferragosto su Pd e M5s : "Può farcela" - il dettaglio sui numeri della crisi : l'incubo di Ferragosto su Pd e M5s. Alle 18 al Senato si vota per decidere quando calendarizzare la sfiducia a Giuseppe Conte. La mozione di maggioranza di grillini e dem chiede una seduta per il 20 agosto, quella unitaria del centrodestra (Lega-FdI-Forza Italia) vuole accelerare al 14 agosto, tra p

Salvini parte in minoranzaMa i dem temono il blitzper le assenze di Ferragosto : Il leghista accusa il «partito della poltrona» e vuole il dibattito domaniLa rabbia del premier per la possibile sfida nel giorno del lutto per Genova

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Agosto : Prima sberla a Salvini : nasce la maggioranza M5S-Pd-LeU : In trincea Senato, primo voto anti-Lega M5S, Pd e Leu vanno insieme Nuovo round – Nella riunione dei capigruppo emerge l’asse contro Salvini. Oggi in aula si decide il calendario: Conte non andrà in Parlamento Prima di lunedì 20 Agosto di Ilaria Proietti e Tommaso Rodano Vuoti poteri di Marco Travaglio Ieri colui che si credeva (e veniva descritto come) il padrone del vapore ha definitivamente perso il controllo della situazione. I ...

Il «blitz» di Casellati ricompatta il centrodestra Perché Salvini vuole sfiduciare Conte prima di Ferragosto : La presidente del Senato è stata accusata dal Pd, dai 5 Stelle e dalla sinistra del gruppo Misto di aver calpestato il regolamento. Salvini spera di accelerare la soluzione della crisi e di votare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Agosto : Salvini l’ha pestata grossa. Tempi lunghi – E i social : “Traditore” : Pazza crisi Lodo Grasso al Senato: Lega sola sulla sfiducia Palazzo Madama – Domani si decide la data per il dibattito sul governo: 13 o 20 Agosto? L’ex presidente del Senato propone alle opposizioni di disertare l’aula di Ilaria Proietti L’amico del Cazzaro di Marco Travaglio Vuoi vedere che il Cazzaro Verde, da tutti dipinto come un genio della politica, l’ha pestata grossa? Tre giorni dopo la genialata di buttar giù il governo in ...

Crisi di governo - Salvini : Parlamento si esprima prima di Ferragosto. Lite con M5S : Salvini vuole elezioni il prima possibile e punta a che il Parlamento si riunisca prima di Ferragosto. «L'unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile,...

Salvini : "Sfiducia a Conte - il Parlamento si esprima prima di Ferragosto" : "Future alleanze? Ora mi interessa solo la data del voto. Un governo Renzi-Di Maio sarebbe tragico, un insulto agli italiani". Il pentastellato: "Inizieremo subito a raccogliere le firme per chiedere la calendarizzazione d'emergenza del taglio dei deputati"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Agosto : l’Italia fra conte e Salvini. Il premier sempre più popolare : Summit – Il vertice Di Maio “richiama” i big. Ma ora al bivio c’è il Pd Il capo dei 5Stelle raduna Casaleggio, Di Battista e altri maggiorenti e promette “collegialità”. Si punta sul taglio dei parlamentari. Ma le offerte dei dem agitano: “Rischiamo” di Luca De Carolis Niente pastrocchi di Marco Travaglio Nella crisi più pazza del mondo, capita anche questo: che il cazzaro primigenio, Renzi, auspichi la cosa più sensata mai ...

Salvini - prima le contestazioni poi il proclama dalla spiaggia pugliese : "Politici alzino il culo - a Ferragosto si lavora" : La lunga giornata dopo la crisi di governo il vicepremier l'ha trascorso in riva al mare, prima Peschici e poi Polignano a Mare. Il lido blindato e pieno di fedelissimi, sul Gargano invece era stato contestato in piazza

Governo : Mirabelli - ‘Salvini a luglio al Papeete e ora vuole si lavori ad agosto’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Quindi quello che a Camere aperte ha fatto 10 giorni di vacanza tra Papete beach e moto d’acqua e che al Senato avremo visto 2-3 volte e qualche volta in più al ministero adesso spiega che ‘gli altri’ devono lavorare a ferragosto per fare i suoi comodi. Ridicolo”. Lo scrive su Twitter Franco Mirabelli, vicecapogruppo Pd al Senato. L'articolo Governo: Mirabelli, ‘Salvini ...