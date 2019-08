Salvini contestato nella sua Recco | Trovati un lavoro

Vittoria - Salvini visita le famiglie dei cugini uccisi dal suv. Contestatori gli gridano “sciacallo” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da alcune decine di persone davanti al municipio di Vittoria, dove ha incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine. All’uscita dal Palazzo di città i manifestanti hanno insultato il leader della Lega urlando “sciacallo”, come era già avvenuto ieri a Catania. Salvini, che è salito a bordo di un’auto, si sta recando adesso in casa genitori dei ...

Salvini incontra i genitori dei bimbi uccisi da un suv. Contestato : “Il dolore non è propaganda” : Il Ministro degli Interni ha visitato i genitori di Simone e Alessio D'Antonio, i due bambini travolti e uccisi da un suv l'11 luglio scorso. Salvini è stato però Contestato appena arrivato in città: "Per noi non si fa propaganda sul dolore di due genitori, non si fa sciacallaggio".Continua a leggere

Catania - Salvini esce dal municipio in auto e viene inseguito dai contestatori : “Buffone” : Un gruppo di contestatori ha atteso Matteo Salvini fuori dal municipio di Catania, dove domenica 11 agosto ha incontrato la giunta. I manifestanti hanno intonato cori contro il leader leghista e cantato Bella Ciao. Il vicepremier è uscito poi in auto con la scorta inseguito dai contestatori che gli hanno urlato “buffone” L'articolo Catania, Salvini esce dal municipio in auto e viene inseguito dai contestatori: “Buffone” ...

Siracusa - Salvini conclude il comizio agitando e baciando il rosario. Piazza divisa tra sostenitori e contestatori : Matteo Salvini ha concluso il suo comizio a Siracusa mostrando il rosario stretto nel pugno e baciando un santino che gli è stato passato dal pubblico. Sono quindi iniziati i selfie con i sostenitori sul palco. “Se fate i bravi li faccio anche con voi”, ha detto ironico ai contestatori che a decine per tutto il discorso lo hanno coperto di insulti L'articolo Siracusa, Salvini conclude il comizio agitando e baciando il rosario. ...

Salvini contestato anche a Siracusa. Ex deputata Pd : “10 ragazzi trattenuti senza motivo” : Situazione tesa a Siracusa, in attesa che inizi il comizio del vicepremier. La polizia è in tenuta antisommossa. "La forze dell'ordine hanno trattenuto dieci ragazzi senza alcun motivo". ha denunciato l'avvocato Sofia Amoddio, ex parlamentare del Partito Democratico, intervenuta in difesa dei manifestanti.Continua a leggere

Catania - Matteo Salvini contestato : “Buffone”. Lanciate bottiglie di plastica contro l’auto : All’uscita dal municipio di Catania, qualche centinaio di manifestanti ha contestato Matteo Salvini gridando “buffone” e lanciando bottiglie di plastica vuote contro la sua auto. Tra il portone del municipio e la folla c’era un cordone di polizia. Ci sono stati momenti di tensione fra un gruppo di oppositori e uno di sostenitori della Lega. Le due fazioni sono divise da un cordone delle forze dell’ordine. Un gruppo di ...

Volano schiaffi a Catania : tensione tra i sostenitori di Salvini e i contestatori : Non solo contestazioni verbali, a Catania Volano anche gli schiaffi. I tafferugli sono avvenuti all’arrivo di Salvini in città. Poco prima che raggiungesse piazza Duomo, i suoi sostenitori si sono scontrati con un gruppo che, invece, lo contesta. Le due opposte ‘fazioni’ sono separate da un cordone della polizia ma c’è stato un contatto tra alcune persone e sono dovuti intervenire gli agenti. ...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Matteo Salvini contestato anche a Catania : attivisti leggono Costituzione - tensione con i leghisti : Dopo i fatti di Soverato, con l'intervento della polizia per disperdere i manifestanti, ancora una contestazione nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, impegnato in un tour pre-elettorale a Catania. tensione fra sostenitori leghisti e attivisti, intervengono le forze dell'ordine. Oggi altre contestazioni hanno accolto l'arrivo del vicepresidente del Consiglio in piazza duomo a Catania, dove è in programma un suo comizio. Circa ...

Salvini a Soverato - polizia allontana gruppo di contestatori del vicepremier. Danneggiato impianto audio : comizio interrotto : “La Calabria è terra accogliente. Salvini però tu vattene”. “Contro Salvini cultura e pipi chini (peperoni ripieni, ndr)” Sono solo alcuni degli striscioni esposti ieri durante il comizio della Lega a Soverato, in provincia di Catanzaro. Centinaia di poliziotti e carabinieri. Due motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Addirittura gli artificieri e le guardie ecozoofie. Una città blindata che però non ha fermato le ...

Salvini contestato a Soverato - black out al comizio : «Hanno danneggiato l'impianto» : black out e contestazioni al comizio di Salvini a Soverato. Un improvviso guasto alle luci ha costretto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad interrompere temporaneamente il suo...

"Salvini beach party - ingresso 5 rubli" - il vicepremier contestato a Policoro : Non solo selfie, applausi e abbracci, ma anche contestazioni per il leader della Lega. “Salvini beach party - ingresso: 5 rubli”: è la scritta che compare su dei tre striscioni che sono stati esposti in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di Policoro (Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Gli altri due drappi portavano la scritta: “Il Sud non dimentica” e “Salvini ...

