Rugby – Sabato gli azzurri sfidano la Russia | il Cattolica Test Match sui canali Rai

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) L’Italin campopomeriggio per la sfida contro la: ecco come seguire ildella Nazionale azzurra La Nazionale Italianatorna in diretta su Rai217 agosto alle 18.25, nell’inedita cornice del “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto: lo stadio della riviera adriatica, al debutto sul palcoscenico rugbistico internazionale, ospita iltra glidi Conor O’Shea e la, seconda sfida pre-Mondiale per gli, reduci dal ko di Dublino contro l’Irlanda. Commento affidato alla coppia Fusco-Gritti. Il week-end disul piccolo schermo inizia però venerdì mattina alle 9.35, su Sky Sport Arena, con la diretta della seconda giornata della Mitre 10 Cup neozelandese che propone una grande classica tra Hawke’s Bay e Wellington., sempre alle 9.35, in simulcast su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena, Nuova ...

rugbytoulon_ : RT @Rugbymeet: @sergioparisse è pronto a salire sul podio dei 3 giocatori con più presenze nella #storia del #rugby. Il capitano di @Federu… - ailinon80 : @trattomale x caso sai a che ora gioca il #testmatch il @Scotlandteam sabato? ? #rugby - Silvia_Bragazzi : RT @Rugbymeet: @sergioparisse è pronto a salire sul podio dei 3 giocatori con più presenze nella #storia del #rugby. Il capitano di @Federu… -