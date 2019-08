Roma | Zaniolo rinnova fino al 2024 | le parole del centrocampista

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Rinnovo-Zaniolo - i contatti proseguono - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: i dirigenti avrebbero incontrato l'agente per discutere il contratto.

Roma - rigore “truffa” : Zaniolo si scusa e l’Athletic Bilbao ringrazia [FOTO] : Prima il rigore truffaldino, che ha permesso alla Roma di agguantare il pari al 90′ contro l’Athletic Bilbao, poi le scuse, infine il ringraziamento degli avversari. Nicolò Zaniolo ieri sera a Perugia durante l’amichevole contro i baschi è stato il protagonista in negativo dell’amichevole per via del suo tocco di mano che ha tratto in inganno l’arbitro che ha ‘regalato’ il rigore del pari ai ...

Roma - Zaniolo : “Non sono Totti - ma spero un giorno di diventare bravo come lui” : “Non sono Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui. L’unico modo che ho per farlo è lavorare duro ogni giorno in allenamento, fidarmi dell’allenatore e poi portare tutto questo in campo davanti ai tifosi. Poi saranno loro a decidere“. Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo parla al magazine inglese “These football Times”. “De Rossi? E’ un leader, una persona fantastica, è ...

Diretta/ Roma Rieti - risultato 1-0 - video streaming tv : Zaniolo allo scadere! : Diretta Roma Rieti, risultato 1-0, video streaming tv: poche emozioni nei primi 45 minuti di gioco della sfida in corso in quel di Trigoria

Calciomercato Milan - Zaniolo e Correa nel mirino : difficile arrivare al Romanista (RUMORS) : Il futuro di Suso al Milan è molto incerto, poiché l'attaccante spagnolo potrebbe lasciare Milano quest'estate per consentire ai rossoneri di incassare una consistente cifra da reinvestire sul mercato. Secondo Tuttosport, nonostante le parole di stima di Marco Giampaolo, il 25enne di Cadice sarebbe finito nel mirino della Roma. In un primo momento i giallorossi avevano proposto 10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, offerta ...

Futuro Zaniolo : Juve - Tottenham o Roma? I bookie si sbilanciano : Una pista calda per il calciomercato riguarda sicuramente il Futuro del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, il calciatore giallorosso è reduce da una stagione molto importante e per questo ha attirato le attenzioni dei più importanti club in Italia e non solo. La Juventus rimane in agguato per assicurarsi le prestazione del calciatore ma secondo le scommesse è il Tottenham la squadra nettamente in vantaggio, pronta un’offerta ...

Roma stoppa Zaniolo - Inter anche su Sturridge : Sono giorni di conferme, ma anche di smentite e di definizione delle trattative avviate nelle scorse settimane. Le squadre sono gia' al lavoro sul campo, sebbene molte di loro espongano ancora il cartello 'lavori in corso'. E' il caso della Roma, che ha perso uomini di peso in ogni reparto (DE ROSSI, MANOLAS, EL SHAARAWY), ma - a sentire il suo ds Petrachi - chiude a una possibile ipotesi di cessione del centrocampista Zaniolo. Ma anche del ...

Nicolò Zaniolo lancia un segnale importante alla Roma e all'allenatore Fonseca: torna dalle ferie in anticipo per allenarsi di nuovo. Dopo tante voci di calciomercato, alcune delle quali lo vogliono nel mirino del Tottenham, Nicolò Zaniolo lancia un importante segnale ai tifosi, alla società e al nuovo allenatore della Roma Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, Zaniolo ha rinunciato ...

Zaniolo - parla l’agente Claudio Vigorelli : “Nessuna trattativa - è patrimonio della Roma” : “Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana”. Così Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l’eventuale rinnovo del contratto. “Non è mai stata fatta pressione alla Roma o da parte della Roma per il rinnovo del contratto di ...

l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, fa chiarezza sulla situazione del talento della Roma: "Attendiamo in incontrare Petrachi". Solo un anno fa era un talento che non aveva ancora avuto la possibilità di esordire in Serie A, oggi Nicolò Zaniolo non solo è uno dei punti fermi della Roma e del nuovo ciclo della Nazionale Azzurra, ma è anche uno dei giocatori più ambiti del Calciomercato. Il suo nome è stato accostato a quello ...

Roma - Fonseca si presenta : le indicazioni su Dzeko - Higuain - Zaniolo e Florenzi : “Inizialmente abbiamo pensato a un allenatore italiano, per me Fonseca è diventata una opportunità. Sono molto contento di averlo potuto prendere”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Poi parola all’allenatore: “io mi pongo l’obiettivo di tornare subito in Champions League. Voglio costruire una squadra ...

Roma - conferenza stampa Fonseca : “Zaniolo? Ha la mia fiducia. Ecco il nuovo tema tattico” : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: “Zaniolo? Ha la mia ...

Juventus - offerto Higuain per Zaniolo alla Roma : lo spiraglio c'è : Higuain (32 anni) alla Roma è più di una suggestione. Petrachi lo vuole indipendentemente dall' uscita di Dzeko (33), venendo incontro alla Juventus che non vede l' ora di cederlo nuovamente ma che in cambio chiede Zaniolo (20). I bianconeri hanno da tempo il sì dell' ex interista (quinquennale da 3

Juve e Roma starebbero lavorando per un nuovo scambio - questa volta tra Higuain e Zaniolo : La politica di mercato della Juventus è da un lato acquistare veterani pronti per i palcoscenici internazionale, dall'altro non perdere di vista i giovani talenti del panorama italiano. In ottica futuribile nel mirino di Paratici ci sarebbe da tempo anche Nicolò Zaniolo della Roma. Il classe 1999 fino a poco tempo fa era quasi certo che avrebbe continuato la sua crescita professionale tra i giallorossi, ma a sorpresa il nuovo ds Petrachi nel ...