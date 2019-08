Ricoverato in ospedale mangia il pranzo che gli viene fornito | quello che trova nelle

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Questa vicenda è accaduta in unfinlandese dove un uomo era. All’ora digli hanno portato ilche poteva consumare in base alla sua patologia: un piatto di verdure. Quando l’uomo si stava accingendo are ha visto che tra le verdure c’era una testa di topo. Disgustato ha chiamato immediatamente le persone preposte alla distribuzione del cibo che hanno preso atto di ciò che l’uomo stava denunciando, inorridito. In mensa si è poi capito che quella testa siva nella busta che era arrivata sigillata dalla azienda che consegnava quel prodotto e, dunque, quella testa era finita li già durante la lavorazione del prodotto e che l’non centrava nulla. L’azienda che confeziona la verdura aveva sede in Belgio. Non sappiamo se l’ha continuato ad avere lo stessore o se, piuttosto, a ragione, lo ha sostituito.

