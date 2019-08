Repubblica | Ok di Llorente per il Napoli | triennale a 2 | 5 milioni di ingaggio

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) L’edizione napoletana discrive che ilha incassato la disponibilità di Fernandoa trasferirsi all’ombra del Vesuvio. L’accordo sarebbe per un tiennale a 2,5di. Il club partenopeo intende utilizzare lo spagnolo, attualmente svincolato, come bomber di scorta, inserendolo in corso d’opera magari per sbloccare partite che sembrano impossibili.è infatti forte di testa e abile a creare spazi per fare inserire i compagni. “Il diesse Giuntoli ha incassato la disponibilità del giocatore, ma valuta le altre opzioni prima di affondare in maniera definitiva” L'articolo: Ok diper ila 2,5diilsta.

