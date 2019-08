Reddito | Garavaglia | “Il 70% di quelli che lo prendono non ne ha diritto” Consulta Caf

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nei giorni della crisi di governo riparte l’offensiva della Lega contro ildi cittadinanza voluto dagli ex alleati M5s. Mentre Matteo Salvini chiede una “verifica” perché “ci arrivano centinaia di segnalazioni da parte di imprenditori che quest’anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l’anno scorso”, il viceministro dell’Economia Massimo, intervistato da Italia Oggi, sostiene che dalle “prime verifiche della Finanza” risulta – anche se il dato è “ancora grezzo” – che “oltre il 70%” di chi riceve il beneficio non ne ha diritto. “Le prime verifiche della Finanza stanno dando risultati interessanti. Gran parte di coloro ai quali è stato erogato ildi cittadinanza risulta non titolare“, sono le parole del viceministro leghista, “e quindi i risparmi non ...

