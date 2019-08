Raffaella Fico torna single | fine della storia con l’ex di Paola Caruso

Raffaella Fico e Francesco Caserta si sono già lasciati - l’indiscrezione : L’estate è la stagione perfetta per far sbocciare nuovi amori, ma è anche quella in cui è più facile perdersi di vista e spegnere in fretta e furia fuocherelli senza futuro. Quest’ultimo sembrerebbe il caso di Raffaella Fico che, stando a quel che riporta il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 14 agosto, avrebbe interrotto la conoscenza con Francesco Caserta, l’ex di Paola Caruso. Scrive la rivista diretta da ...

E’ convinta di essere la sosia di Raffaella Fico - condivide sui social le sue foto nelle stesse pose della showgirl napoletana - “Siamo uguali” : Raffaella Parvolo è convinta di essere uguale a Raffaella Fico e per dimostrarlo ha aperto una pagina Facebook ufficiale nella quale condivide le sue foto nelle identiche pose della showgirl napoletane. Anche Raffaella Parvolo è napoletana e ha raggiunto in pochissimo tempo oltre 50 mila fan. Per dimostrare la sua somiglianza con Raffaella Fico, condivide puntualmente gli scatti che la mostrano in costume e in qualsiasi posa. La ...

Paola Caruso contro Raffaella Fico per il flirt con il papà di Michelino : «Astinenza da popolarità?» : Paola Caruso si scaglia a testa bassa contro Raffaella Fico dalle pagine di Spy. La shogirl ha scoperto il flirt della Fico il suo ex fidanzato Francesco Caserta, padre del figlio Michelino, che si è sempre rifiutato di riconoscerlo. È per questo motivo che l’ex Bonas si stupisce del fatto che Raffaella Fico possa essersi innamorata di lui, lanciandole delle acuminate frecciatine…

Paola Caruso non crede al flirt tra il suo ex fidanzato e Raffaella Fico : Paola Caruso non ha reagito bene alla notizia di un flirt tra il suo ex fidanzato nonché padre di suo figlio Francesco Caserta e Raffaella Fico. Al settimanale “Spy”, ha dichiarato: «Non vedo il mio ex, Francesco Caserta, ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L’ho incontrato per caso poco tempo fa, prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi a Milano. Era con una ragazza. L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto ...

