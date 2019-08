Quella dolce «Iena» sempre a caccia di notizie autentiche e di false verità

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Paolo Giordano Alla fine se ne è andata, non ce l'ha fatta a resistere alla sua maledizione. Nadia Toffa è morta a un'età nella quale alla morte neppure si dovrebbe pensare, non dovrebbe essere neanche in agenda e neppure nominata. Quarant'anni appena compiuti, un insulto. Era la conduttrice delle Iene su Italia Uno. Era partita come inviata del programma, ne è diventata il simbolo a colpi di servizi, polemiche, dibattiti. Il cancro l'ha divorata, quel cancro al cervello che è stato così spietato da lasciarle lucidità fin quasi all'ultimo. Lei, bresciana verace e sincera, ha fatto la «cronaca» della sua malattia per tanto tempo sui social e da un mese circa la sua voce si era affievolita, sparendo dalle tagline e dalle news dei siti. Sembrava una scelta strategica e difatti, con la perfidia tipica dei social network, qualcuno aveva pensato fosse una decisione presa a ...

