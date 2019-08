Quante novità per WhatsApp per Android e Web | ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime

Quante novità nella versione 76 di Chrome OS - ora in roll out : ecco che cosa c’è di nuovo : Chrome OS 76 è in roll out con nuovi controlli multimediali, riprogettazione della fotocamera, accesso all'app Android migliorato e altro, inoltre Google ora ha lanciato una semplice app web installabile su Chrome OS chiamata novità che ne visualizza i dettagli delle note di rilascio. L'articolo Quante novità nella versione 76 di Chrome OS, ora in roll out: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Maps : ora è il compagno di viaggio ideale : Google annuncia una serie di importanti novità per Google Maps, in arrivo nelle prossime settimane: scopriamo la scheda dedicata alle prenotazioni, Live View in Realtà Aumentata, Your Match e le novità per la cronologia (Timeline).

Quante novità per le liste di Google Maps - finalmente personalizzabili da cima a fondo : Google Maps si aggiorna con tante novità che riguardano le liste de "I tuoi luoghi". Fra le novità nuova linfa per le note, la possibilità di riordinare gli elenchi e scegliere le foto come anteprima degli elementi salvati.

Quante novità per Tasker 5.8 - tra cui l'integrazione di app di terze parti : Tasker è senza dubbio una delle app Android più popolari per gli utenti avanzati con oltre un milione di download e 4.6 di rating nel Play Store. Lo sviluppatore ieri ha rilasciato un altro aggiornamento dell'app che porta la versione 5.8 nel canale stabile, la quale aggiunge molte nuove funzionalità e modifiche che ne migliorano l'esperienza complessiva di utilizzo.

Quante novità per Google Fotocamera su OnePlus 7 - 7 Pro e ASUS ZenFone 6 : Arriva una nuova versione di Google Fotocamera di Arnova per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e ASUS ZenFone 6. E con lei tante novità vengono a galla per foto migliori e un software più performante e stabile.

Android 10 Q è quasi pronto : guardate come gira bene la Beta 5 e Quante novità : Abbiamo installato la Beta 5 di Android 10 Q sul nostro Pixel 3 XL in cerca di novità, ecco tutto nel nostro video

Quante indiscrezioni sulle novità Samsung : Galaxy Tab S6 - Galaxy A50S e Galaxy M60 : Scopriamo alcuni dettagli su Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy M60 e Galaxy A50S, alcuni dei nuovi dispositivi in arrivo da Samsung.

Quante novità in arrivo per Google Foto : ecco tutte le prossime funzioni : David Lieb, responsabile di Google Foto, ha chiesto su Twitter feedback sull'applicazione e sulle funzioni che vorrebbero vedere. ecco cosa ne é uscito.