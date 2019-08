Quali liberal-democratici se si fanno intimidire da Salvini?

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Paura e coraggio. Andare alle elezioni sarebbe coraggioso e chi invece vuole parlamentarizzare la crisi sarebbe pauroso del voto? Questo è ciò che dicee pare che abbia effetto su troppi.Ma è la solita tiritera della destra plebiscitaria e autoritaria che intimidisce il resto dei parlamentari per mangiarseli e per cambiare davvero la Costituzione. Affermare che seguire le regole costituzionali è paura, dire che non voler andare subito al voto è paura rappresenta la trappola psicologica in cui cade chi si lascia trascinare da costoro. Siamo una Repubblica parlamentare ed esserlo ci è costato sangue e immani sforzi. I parlamenti della nostra storia repubblicana sono il sacro centro della Costituzione. Possiamo discutere sullatà dei parlamentari ma ciò non toglie che il cuore della nostra democrazia resta ...

