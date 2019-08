Promessa del volley muore in un incidente stradale nel frusinate

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Tornavano da una festa tra amici quando l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, in un dirupo, in località Vuotti ad Arpino. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alladella pallavolo Stella Tatangelo di Sora. La ragazza è deceduta sul colpo. A rimanere gravemente ferito anche il fidanzato che era alla guida della macchina e tre amici seduti nella parte posteriore. Sul posto per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco ed il personale dell'Ares 118 oltre ai Carabinieri della Compagnia di Sora. Lui campione della GloboSora, leidella pallavolo femminile. Fidanzati, inseparabili, simbiotici. Stella e Mattia sempre insieme. Fino alla scorsa notte quando la Golf di Mattia, con a bordo Stella Tatangelo, 18 anni compiuti lo scorso 23 luglio. La vettura si è accartocciata su se stessa e solo per un caso il bilancio non è stato ancor ...

