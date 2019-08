Previsioni astrali fine settimana 31 agosto-1° settembre | stress per Bilancia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Durante il weekend di sabato 31e domenica 1°2019 troveremo la Luna, Marte, Mercurio, Venere ed il Sole nel segno della Vergine, mentre il Nodo Lunare sarà nella quarta casa del Cancro. Nel frattempo Nettuno permarrà in Pesci, così come Plutone e Saturno in Capricorno. Intanto Giove rimarrà in Sagittario ed Urano continuerà il suo moto in Toro. Toro romantico Ariete: bellicosi. Le copiose asperitàrenderanno probabilmente i nati del segno inclini al nervosismo che rivereseranno sul fronte amoroso. Ogni minuzia potrebbe essere la scintilla per un'accessa discussione. Toro: romantici. Venere ed il Sole fanno il tifo per loro in questoregalando due giorni di puro romanticismo assieme al partner. Passionalità ritrovata nella sera di sabato....

infoitcultura : Previsioni astrali di martedì 13 agosto: Pesci e Cancro top in amore, Ariete ok nel lavoro - Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - zazoomblog : Previsioni astrali di mercoledì 14 agosto: la fortuna assiste Cancro Pesci e Acquario - #Previsioni #astrali… -