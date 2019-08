Previsioni astrali di Ferragosto | giovedì 15 giornata top per Ariete | Pesci e Leone

Previsioni astrali di mercoledì 14 agosto : la fortuna assiste Cancro - Pesci e Acquario : Le Previsioni zodiacali di oggi, mercoledì 14 agosto 2019, prevedono un grande mix di avventure ed emozioni per Cancro e Pesci. La giornata odierna vedrà tra i segni zodiacali più fortunati Capricorno e Acquario. Piccoli problemi lavorativi attendono invece i nati sotto la Bilancia e la Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): la giornata non inizia nel migliore dei modi. Durante la mattinata piccole discussioni ...

Previsioni astrali della settimana dal 12 al 18 agosto : periodo super per Ariete e Acquario : Le Previsioni zodiacali della seconda settimana di agosto saranno un vero e proprio mix di emozioni e avventure per i nati sotto i segni di fuoco, in special modo l'Ariete e il Sagittario. I sette giorni dal 12 al 18 agosto saranno molto fortunati anche per i segni zodicali di Acquario e Bilancia. Piccoli problemi lavorativi per il Leone. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): il ritorno al lavoro dopo le vacanze estive ...

Previsioni astrali di martedì 13 agosto : Pesci e Cancro top in amore - Ariete ok nel lavoro : L'oroscopo di martedì 13 agosto 2019, secondo le Previsioni astrali, sarà estremamente positivo per i segni zodiacali di terra, in special modo per i nati sotto la Vergine e il Toro. Bene - dopo le fasi altalenanti degli scorsi giorni - negli affari e nel lavoro anche lo Scorpione. Perplessità e dubbi, invece, attendono il Leone. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): momento di scelte. E' sempre complicato prendere una ...

Previsioni astrali di domenica 11 agosto : ottima giornata per Ariete - Cancro e Capricorno : Benessere e salute, sentimenti e amore, lavoro e affari, famiglia e amicizie: saranno questi i protagonisti dell'oroscopo di domenica 11 agosto 2019. Gli astri prevedono una giornata interessante in amore per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia, Acquario e Leone. Novità e cambiamenti in arrivo per il Toro e il Sagittario. La giornata per i segni di fuoco Ariete: questa domenica vi regalerà grandi emozioni soprattutto con il vostro ...

Previsioni astrali dal 12 al 18 agosto : Leone smanioso - Acquario rivoluzionario : Nella settimana che va dal 12 al 18 agosto 2019 vedremo la Luna spostarsi dal Capricorno, dove si trovano anche Saturno e Plutone, fino ai gradi dell'Ariete, mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Mercurio, Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Leone, nel frattempo Urano proseguirà il suo moto in Toro. Giove permarrà in Sagittario, come Nettuno nel segno dei Pesci....Continua a leggere

Previsioni astrali di sabato 10 agosto : un week-end positivo per Pesci e Bilancia : L'oroscopo di sabato 10 agosto 2019 si prevede molto positivo per i nati sotto i segni d'aria (in particolar modo Acquario e Bilancia) che finalmente ritroveranno, dopo molto tempo, la serenità perduta e tanto agognata. I nati sotto il segno zodiacale dei Pesci avranno una giornata molto positiva sotto l'aspetto sentimentale: la relazione amorosa con il vostro partner si consoliderà sempre più. La giornata per i segni di fuoco Leone (23 luglio – ...

Previsioni astrali di venerdì 9 agosto : nuovi incontri per Ariete e Scorpione : Salute, affari, amore, lavoro, benessere e famiglia sono i protagonisti dell'oroscopo di venerdì 9 agosto 2019. Le stelle prevedono momenti al top in amore per i nati sotto il segno dell'Ariete e dello Scorpione. Le relazioni sentimentali andranno meno bene per Cancro, Pesci e Bilancia. La giornata per i segni di fuoco Leone: giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza con i vostri amici che vi saranno vicini, permettendovi di ...

Le Previsioni astrali dell'8 agosto : le stelle favoriscono Toro e Pesci : L'oroscopo di giovedì 8 agosto 2019 si preannuncia molto interessante per i segni zodiacali di aria, in special modo per i nati sotto la Bilancia e i Gemelli. Dubbi e incertezze, nelle relazioni interpersonali, attanagliano i segni zodiacali di Vergine e Cancro che vivranno una giornata non propriamente idilliaca. Il lavoro e gli affari potrebbero giocare qualche brutto scherzetto a Capricorno e Scorpione e rovinargli le vacanze estive. La ...

Le Previsioni astrali di mercoledì 7 agosto : giornata top per Sagittario e Leone : L'oroscopo di mercoledì 7 agosto 2019 si prospetta particolarmente interessante per i nati sotto i segni di fuoco. Nel lavoro il segno più fortunato sarà il Leone, accompagnato dal Toro, mentre in amore la giornata sarà perfetta per i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario. La giornata per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): il vostro capo vi potrebbe fare un'offerta di lavoro che non potrete assolutamente rifiutare, un ...

Previsioni astrali del 3 agosto : sottotono i sentimenti del Sagittario : Un nuovo fine settimana, il primo del mese di agosto, prende ufficialmente il via. Arrivano quindi le Previsioni astrali e l'oroscopo di sabato 3 agosto 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia favoriti in amore grazie a Venere nel segno. Per i Pesci invece recupero a livello fisico. Nel dettaglio tutte le Previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova ...

Le Previsioni astrali dal 29luglio al 4agosto : dubbi per Pesci - incomprensioni per Ariete : La settimana a cavallo tra i mesi estivi di luglio e agosto 2019 sarà ricca di novità, ma anche di incognite. Nel periodo che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, infatti ci saranno delle incertezze per il segno del Sagittario e dello Scorpione. Male i segni d'aria, in particolare Gemelli e Bilancia, che dovranno affrontare non pochi problemi e disavventure durante questa settimana. Andranno invece meglio le cose per il Toro. Le ...

Previsioni astrali del fine settimana 20 e 21 luglio : momenti sottotono per il Cancro : Un nuovo weekend del mese di luglio è in arrivo. Scopriamo le Previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda le giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio 2019. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Oroscopo e stelle del fine settimana per tutti i segni dello zodiaco Ariete: weekend sottotono per il segno. Nella giornata di sabato potreste avvisare dei momenti di stanchezza, soprattutto in ...

Previsioni astrali di domani - 5 luglio : ottima giornata per Scorpione - Gemelli e Leone : Il primo venerdì di questo luglio 2019 riserverà ventiquattro ore interessanti dal punto di vista sentimentale per i nati sotto i segni di aria, in particolar modo per l'Acquario che nella giornata odierna potrebbe cambiare radicalmente il suo stato d'animo. Le Previsioni astrali, in sintonia con quelle dell'intero mese di luglio, si prospettano non positive per i segni zodiacali di Ariete, Sagittario e Bilancia: da domenica andrà decisamente ...

Oroscopo di luglio 2019 - Paolo Fox : Previsioni astrali del lavoro : Paolo Fox, Oroscopo luglio: le previsioni dello zodiaco del lavoro, segno per segno Giugno è ormai terminato perciò, sfogliando le pagine del numero speciale del settimanale DiPiù, dal sottotitolo “Stellare”, perchè dedicato allo zodiaco di tutto il nuovo mese, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’Oroscopo di Paolo Fox di luglio 2019. Nella rivista il re delle stelle ha svelato la situazione astrale per ...