Ponte Morandi un anno dopo - Genova si ferma : “Ma dopo le lacrime non c’è più tempo da perdere” : Del viadotto disegnato da Renzo Piano inizia a prendere forma il primo sostegno verticale

Ponte Morandi - vertici di Autostrade lasciano la cerimonia di commemorazione : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova pila 9...

Ponte Morandi a un anno dal crollo - agli abitanti della Val Polcevera hanno restituito il cielo : Gli hanno restituito il cielo. Ma solo per otto mesi. della mattina del 14 agosto 2018 ricordo l’odore delle macerie, il colore violetto dei lampeggianti, i tuoni, le voci che arrivavano da chissà dove, forse da sotto le macerie. Un uomo che mi venne incontro coperto di polvere e cemento. E ricordo quando alzando lo sguardo all’improvviso trovai sopra di me il vuoto. Proprio lì dove per decenni tutti noi genovesi avevamo visto il ...

Ponte Morandi Genova - i vertici di Autostrade lasciano la cerimonia : La delegazione, guidata dal presidente di Atlantia Fabio Cerchiai e dall’ad Giovanni Castellucci, era stata invitata dal sindaco di Genova

Ponte Morandi - lettera di Mattarella : “Dolore causato da incuria - omesso controllo - consapevole superficialità - brama di profitto” : “Nulla può estinguere il dolore di chi ha perso un familiare o un amico a causa dell’incuria, dell’omesso controllo, della consapevole superficialità, della brama di profitto“. In occasione dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi il capo dello Stato ha inviato una lettera al quotidiano genovese Il Secolo XIX. Un testo in cui Sergio Mattarella non si limita ad auspicare che presto il nuovo Ponte possa “ricucire e ...

"Genova avrà il nuovo Ponte entro aprile" - l'annuncio di Bucci a un anno dal crollo del Morandi : Genova avrà un nuovo ponte entro aprile 2020. Lo ha annunciato il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, portò alla morte di 43 persone. “Genova si merita una infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita e sta collaborando. Ho fiducia che andrà avanti ...

Ponte Morandi - la protesta dei familiari delle vittime allontana delegazione di Atlantia e Autostrade : Applausi per Mattarella. Alle 11,36, momento esatto del crollo, Genova si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Un anno fa la tragedia del Ponte Morandi - Bagnasco : "Apocalisse ci ha lasciato senza respiro" : "Abbiamo inciso nei cuori quei giorni di apocalisse che ci ha lasciato senza respiro, ci ha fatto sentire svuotati come se tutto fosse precipitato nel buio". Lo ha affermato l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, nell'omelia in ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.

Crollo Ponte Morandi : in corso la cerimonia di commemorazione delle vittime - “Genova non le dimenticherà mai” [GALLERY] : E’ in corso la cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime del Crollo di Ponte Morandi nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto dove viene celebrata la messa dall’arcivescovo di Genova il cardinale Angelo Bagnasco. La cerimonia ha avuto inizio con la lettura dei nomi delle vittime. Dietro all’altare costruito per celebrare la messa è stato collocato il crocefisso della chiesa del Campasso. La messa è ...

Ponte Morandi - i vertici di Autostrade lasciano la cerimonia : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova...

Commemorazione Morandi - i parenti delle vittime contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente Mattarella : "Il nuovo Ponte ricucirà la ferita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte

Ponte Morandi - cerimonia per l’anniversario del crollo. Via i vertici di Autostrade : l’hanno chiesto parenti delle vittime a Conte : È cominciata con la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi la cerimonia di commemorazione sotto la nuova pila 9 del viadotto, nel giorno del primo anniversario della tragedia. A Genova ci sono il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e molti altri rappresentanti del governo. Poco prima dell’inizio un gruppo di parenti delle ...

Ponte Morandi - i vertici di Autostrade lasciano la cerimonia di commemorazione : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova pila 9 dove...

Ponte Morandi - la delegazione di Atlantia e Autostrade lascia la commemorazione. Applausi per Mattarella : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto