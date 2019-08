Ponte Morandi | un anno dopo DIRETTA

Ponte Morandi - un anno dopo. Vertici Autostrade via da cerimonia religiosa. Conte : giustizia per le vittime : Ponte Morandi, un anno dopo. Oggi 14 agosto 2019 ricorre un anno dalla tragedia che ha spezzato in due la città di Genova, provocando la morte di 43 persone, tanti feriti, centinaia di sfollati e creando forti disagi economici e logistici alla città che può vantare il maggior porto commerciale italiano. Genova, la demolizione del Ponte Morandi (VIDEO): crollo pile 10 e ...

Un anno dal crollo del Ponte Morandi : i terribili racconti di 7 persone colpite da vicino dalla tragedia [GALLERY] : È passato un anno da quando a Genova è crollato il Ponte Morandi, mentre auto e camion lo stavano percorrendo. Decine di persone sono precipitate giù, cadendo per 45 metri. 43 le vittime della tragedia. Oggi, Genova si è fermata per ricordare le 43 vite spezzate dal crollo. In questo articolo, la storia e i racconti di 7 persone colpite da vicino dai terribili eventi del 14 agosto 2018. Emmanuel ed Henry Diaz Emmanuel Diaz Il giorno prima del ...

Ponte Morandi : Onorato - ‘recuperato 100% traffico perso - Genova è viva’ : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “Grazie all’impegno del Governatore Toti e del Sindaco Bucci, noi di Onorato Armatori riusciamo a confermare con orgoglio e cuore che i dati passeggeri, a metà stagione, danno coraggio a Regione, Città e a Noi Compagnia: a gennaio perdevamo il 25%, anno contro anno, del traffico. Ad oggi siamo esattamente in pari fra passeggeri trasportati e prenotati rispetto all’anno scorso: 720.000 ...

Il Ponte Morandi è stato uno spartiacque : resta la paura che possa succedere ancora : Non credo che dimenticherò mai il 14 agosto 2018. Come non ho dimenticato il 1 giugno 1981 e la tragedia di Alfredino. O l’11 settembre 2011 e lo sgretolarsi delle Torri Gemelle. Poco prima di mezzogiorno di quel giorno assolato ero tranquillamente immersa in una leggera giornata di vacanze agostane. Poi l’edizione straordinaria del radiogiornale. “Sembra che sia caduto un Ponte, a Genova. Le informazioni che arrivano non sono chiare. Ci ...

Ponte Morandi - Salvini : “Squallido parlare dei Benetton oggi”. Ma a chiedere la revoca della concessione sono i familiari delle vittime : La revoca delle concessioni alla società Autostrade? Per Matteo Salvini parlarne nel giorno del primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi è “squallido“. Un aggettivo scelto da Genova per continuare ad alimentare lo scontro politico in corso a Roma tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Ma che implicitamente porta il ministro dell’Interno a contrapporsi ai familiari delle 43 vittime della strage di un anno fa. A chiedere ...

Ponte Morandi - la presidente del comitato famiglie delle vittime : “Dobbiamo cercare la verità perché quanto accaduto è inaccettabile” : “Abbiamo perso un pezzo del nostro cuore, che non ci potrà più essere restituito la loro è stata una morte assurda che non possiamo rassegnarci ad accettare”. Così la presidente del comitato delle famiglie delle vittime, Egle Possetti, che un anno fa ha perso la sorella Claudia, è intervenuta durante la cerimonia di commemorazione nel giorno dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi di Genova. “Stiamo sopravvivendo ...

Crollo Ponte Morandi - l’abbraccio di Genova ai familiari delle vittime : Ha raggiunto il suo climax alle 11.36, con un commosso minuto di silenzio, la commemorazione delle vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, ora in cui esattamente un anno fa hanno perso la vita 43 persone nella peggiore tragedia dal dopoguerra per il capoluogo ligure. Una mattinata segnata dal ricordo delle persone coinvolte nel disastro e dal composto dolore dei familiari delle vittime, espresso con la ripetuta richiesta di "verità e ...

"Ecco perché il Morandi - per me - è stato il Ponte della vita" : Francesco Curridori Nel primo anniversario della tragedia del ponte Morandi di Genova un inno alla vita da parte di chi ha conosciuto il dolore Nel giorno della commemorazione delle vittime del crollo del ponte Morandi, la mia testa e il mio cuore vanno a Genova. La città di Cristoforo Colombo, Fabrizio De Andrè e Paolo Villaggio, io la porto davvero nel cuore, come se fosse una seconda casa. Per me il ponte Morandi non è e non sarà ...

Ponte Morandi - Salvini : “Squallido parlare in una giornata come questa di autostrade” : “E’ squallido che in una giornata come questa ci ancora qualcuno che parli di autostrade. Chi sbaglia paga, ma non decide né l’ingegnere né l’avvocato, anche perché queste sono tutte partite gestite dai Cinque Stelle”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine di un pranzo con il sindaco di Genova, Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. questa mattina alla ...

Ponte Morandi - capo periti Autostrade : Nessuno conosce motivo crollo : Ponte Morandi, capo periti Autostrade: Nessuno conosce motivo crollo Franco Braga, coordinatore dei consulenti tecnici della società, sottolinea che il viadotto "era in buona salute" e che probabilmente un insieme di cause "poco prevedibili" ha comportato la caduta. "Non sono stati gli stralli i primi a ...

Ponte Morandi - i cittadini ricordano le 43 vittime con striscioni e palloncini : “Ora verità e giustizia” : A un anno dalla strage del Ponte Morandi, la cerimonia di commemorazione con i parenti delle vittime con le autorità civili e religiose è stata seguita in diretta da circa 300 persone davanti ai maxi-schermi montati all’esterno del cantiere della costruzione del nuovo viadotto. Espressamente invitati alla cerimonia dal sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, i dirigenti di Autostrade per l’Italia tra i quali Giovanni ...

Toninelli : “Battaglia su Ponte Morandi mi è costata - ma la rifarei” : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “Ho, abbiamo, fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità” per “far risollevare dalle macerie una città ferita, , e con lei un intero Paese”, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su Facebook. “Questa battaglia – sottolinea – mi è costata molto: mi sono messo contro l’intero sistema politico, mediatico, affaristico italiano e ...

Ponte Morandi - Genova ricorda le sue vittime. I familiari : «Condannati a morte» : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova...

Il Ponte Morandi - monumento all’Italia che non deve mai rendere conto : Perché in Italia è così difficile rendere conto? Persino quando il conto è stato pagato dal sangue degli innocenti, come le vittime del ponte Morandi che oggi, 14 agosto, ricordiamo nell’anniversario del disastro, sembra impossibile giungere alla radice della questione. Come se la catastrofe potesse essere sanata da un assegno. E poi? E poi il club degli imprenditori che detengono questa cassa enorme, il cosiddetto pedaggio, una tassazione ...