Ponte Morandi | sorella di una vittima ricorda gli ultimi sms prima del crollo

Ponte Morandi : anche i vertici di Atlantia e Autostrade alla commemorazione a Genova : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si fermerà per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio ci saranno solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Ponte Morandi - vigile del fuoco : "Abbiamo lavorato allo stremo - l'applauso ai funerali ci ha toccato il cuore" : "E' stato l'intervento del genere più grande livello nazionale, 70 vigili del fuoco arrivarono nel primo quarto d'ora dopo la tragedia, salirono a 350 nelle prime 3 ore, l'immagine più forte che mi è rimasta dentro è l'enorme cumulo di macerie che ci si è presentato davanti, la voglia, la volontà, la forza di riuscire a portare soccorso a coloro che potevano essere coinvolti per salvare delle vite umane

Anche i vertici di Autostrade e Atlantia alla commemorazione delle vittime del Morandi. Mattarella : "Il nuovo Ponte saprà ricucire" : Nell'area di cantiere dove si terrà la cerimonia è arrivato Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La presenza dei manager è stata richiesta dal sindaco Bucci. Arrivano Salvini, Di Maio e molti ministri

Il Fatto : Per Autostrade il crollo del Ponte Morandi è stato solo un piccolo incidente di percorso : Il crollo del Ponte Morandi – un anno oggi – avrebbe potuto trasformarsi in un ko mortale per l’impero dei Benetton. E invece, si è rivelato solo un piccolo incidente di percorso, scrive Il Fatto Quotidiano, Dopo la tragedia, in un giorno solo Atlantia perse, in Borsa, un quarto del suo valore: 5 miliardi. Oggi, a distanza di 12 mesi soltanto, Autostrade e la sua holding quotata, Atlantia, hanno cancellato dai loro bilanci ...

Genova - oggi ricorre un anno dal crollo del Ponte Morandi : alle 11 : 36 minuto di silenzio : Genova è pronta per commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera che crollò improvvisamente il 14 agosto scorso. Come si ricorderà, il collasso del Ponte causò la morte di 43 persone, tra cui anche dei bambini. oggi per il capoluogo ligure, e per tutto il nostro Paese, è il giorno del ricordo. Questa mattina si terrà infatti una cerimonia di commemorazione proprio sotto la nuova pila 9 del viadotto, che ...

Ponte Morandi - un anno dopo : la programmazione dedicata della Rai : Ponte Morandi Un anno dopo il crollo del Ponte Morandi, la Rai dedica la giornata di oggi – mercoledì 14 agosto 2019 – al primo anniversario della tragedia di Genova. Esattamente dodici mesi fa, alle ore 11.36, una struttura simbolo e un collegamento viario irrinunciabile per la città di Genova e per l’intero Paese si sgretolò, portando con sé le vite di 43 persone. La tv di Stato ha optato per una programmazione dedicata, a ...

Genova - un anno dopo il crollo del Ponte Morandi la protesta dei familiari : Molti familiari hanno annunciato che non parteciperanno alla commemorazione istituzionale. A 365 giorni dal crollo del Ponte

Ponte Morandi un anno dopo - il video-racconto dal crollo alla demolizione tra attese e promesse : “I genovesi riavranno il loro Ponte entro dodici mesi, fine anno, aprile 2020”. Le dichiarazioni del sindaco-commissario Marco Bucci cambiano con il passare dei mesi, ma sono sempre definitive e univoche, com’è l’atteggiamento che in questi mesi sta gestendo non solo l’emergenza della demolizione e ricostruzione del viadotto autostradale di Genova, ma anche cercando di tenere insieme il tessuto sociale ed economico della città. Se di ...

Ponte Morandi un anno dopo. Tra macerie - ricostruzione e indagini resta l’incertezza delle date : “Pretendo che il Ponte in un anno sia di nuovo in piedi”. Quella pronunciata dal governatore Giovanni Toti il 17 agosto del 2018 è solo la prima – e nemmeno la più grossa – delle promesse e delle scadenze accavallatesi l’un l’altra da quando, il 14 agosto, il viadotto Morandi crollò uccidendo 43 persone. Amministratori locali, ministri e parlamentari: moltissimi hanno detto la loro su tempi e priorità della ricostruzione. Qualcosa è stato ...

Ponte Morandi - Renzo Piano : “Bisogna fare presto - ma senza farsi prendere dalla fretta” : “Bisogna fare presto, ma come mi diceva sempre mio padre che era un piccolo costruttore, ci vuole il tempo giusto, il numero giusto di ore. Guai a farsi prendere dalla fretta. Genova vuole ribellarsi a ciò che è accaduto, ma nel modo migliore possibile“, dichiara l’architetto Renzo Piano in un’intervista a “La Repubblica” riferendosi al progetto del nuovo Ponte. “Siamo stati attenti a non cercare ...

Genova un anno dopo - la città si ferma nel ricordo dei 43 morti del Ponte Morandi : alle 11.36 un minuto di silenzio : È passato un anno da quando il Ponte Morandi si è spezzato, uccidendo 43 persone, commuovendo il Paese e il mondo e ferendo Genova. La città ha reagito, si è adeguata

Genova ricorda le vittime del Ponte Morandi : «Ma non sia una passerella» : Una messa, pochi interventi istituzionali previsti, un minuto di silenzio e poi il risuono delle campane a lutto e delle sirene. Un anno dopo Genova si stringe tutta insieme per piangere

Ponte Morandi un anno dopo : cosa resta del disastro di Genova del 14 agosto 2018 : Ponte Morandi, un anno dopo: erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando uno dei piloni del viadotto Polcevera di Genova collassa su se stesso provocando la morte di 43 persone, tra cui 3 bambini. A 365 giorni di distanza, si continua a indagare sulle cause e la dinamica del disastro che ha cambiato la storia della città ligure e dell'Italia, con video, perizie e studi di esperti.Continua a leggere