Ponte Morandi | Renzo Piano | “Bisogna fare presto | ma senza farsi prendere dalla fretta”

Ponte Morandi un anno dopo : cosa resta del disastro di Genova del 14 agosto 2018 : Ponte Morandi, un anno dopo: erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando uno dei piloni del viadotto Polcevera di Genova collassa su se stesso provocando la morte di 43 persone, tra cui 3 bambini. A 365 giorni di distanza, si continua a indagare sulle cause e la dinamica del disastro che ha cambiato la storia della città ligure e dell'Italia, con video, perizie e studi di esperti.Continua a leggere

Ponte Morandi - un anno dopo : l'arto fantasma che fa male ai genovesi : Dodici mesi fa crollava il viadotto: la città si è rialzata grazie all'impegno dei suoi abitanti, ma aspetta ancora risposte e la Gronda

Ponte Morandi - un anno fa il crollo : le immagini dalla tragedia alla ricostruzione. FOTO : Ponte Morandi, un anno fa il crollo: le immagini dalla tragedia alla ricostruzione. FOTO Il 14 agosto 2018 il viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, ha ceduto causando la morte di 43 persone. Da allora gli inquirenti sono al lavoro per accertare cause e responsabilità, mentre il Ponte è stato demolito e si inizia a costruirne ...

Un anno fa il crollo di Ponte Morandi : Genova si ferma per le commemorazioni [GALLERY] : Genova si ferma nel primo anniversario del crollo del Ponte Morandi. La cerimonia si svolgerà davanti alla futura pila 9 del nuovo Ponte, non ancora completata. Verranno installati anche due maxischermi in via 30 giugno. Alle 10 si terrà la messa celebrata dall’arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei Angelo Bagnasco. Seguirà la cerimonia istituzionale: prevista la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Il Ponte Morandi si è spezzato portandosi via 43 vite : oggi giornata della memoria : E’ trascorso un anno. Il 14 agosto 2018 ore 11:36 il ponte Morandi si è spezzato portandosi via 43 vite.

Genova - Ponte Morandi : 1000 persone seguite da psicologi in un anno : Ad un anno dal crollo del Ponte Morandi, per i genovesi “la ferita è ancora aperta, alcune situazione si stanno riassorbendo ma sono ancora molte le persone seguite che vivono la ‘sindrome del sopravvissuto’. Possiamo stimare che in un anno sono stati assistite 1000 persone tra adulti e bambini“. Lo afferma all’Adnkronos Salute Lisa Cacia, presidente dell’Ordine degli psicologi della Liguria e psicologa ...

E' passato un anno dal crollo del Ponte Morandi : E' passato un anno dal crollo del ponte Morandi, a Genova, che causò 43 vittime. Proprio oggi sono terminati i lavori di rimozione dei detriti causati dalla demolizione delle parti del viadotto rimaste in piedi in seguito al crollo. I monconi del ponte restanti sono stati fatti esplodere lo scorso 2

Primo anniversario del crollo del Ponte Morandi - i geologi : “criticità innanzitutto idrogeologica” : In occasione del Primo anniversario dal crollo del ponte Morandi di Genova, il 14 agosto dello scorso anno in cui persero la vita 43 persone, c’è un’importante novità che arriva da uno studio del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. Nel dossier si dimostra come la struttura abbia iniziato a deformarsi quattro anni prima del cedimento e che negli ultimi mesi prima del crollo le deformazioni siano aumentate. Una causa che sarebbe innanzitutto ...

Ponte Morandi - Renzo Piano direttore per un giorno del Secolo XIX : Ponte Morandi, Renzo Piano direttore per un giorno del Secolo XIX "E’ una richiesta che gli abbiamo fatto per tante ragioni, la principale perché è l’uomo che sta disegnando quale sarà il futuro di Genova", ha spiegato il direttore della testata Luca Ubaldeschi Parole chiave: ...

Ponte Morandi - il racconto del fratello di una vittima : “Ho visto la carcassa della sua auto - i responsabili sperano che Italia dimentichi” : La strage del 14 agosto 2018 gli ha portato via Henry, suo fratello di 30 anni, e da quel giorno la vita di Emmanuel Diaz è stata completamente stravolta. Voleva tornare in Colombia, paese dal quale con la madre erano partiti verso l’Italia, nel 2005, a seguito dell’assassinio del padre, per lavorare nella prevenzione e nel contrasto della criminalità come psicologo. Emmanuel era appena atterrato a Medellín quando viene a sapere del crollo ...