Ponte Morandi | Genova ricorda le sue vittime I familiari | «Condannati a morte»

Toninelli : “Battaglia su Ponte Morandi mi è costata - ma la rifarei” : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “Ho, abbiamo, fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità” per “far risollevare dalle macerie una città ferita, , e con lei un intero Paese”, lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su Facebook. “Questa battaglia – sottolinea – mi è costata molto: mi sono messo contro l’intero sistema politico, mediatico, affaristico italiano e ...

Il Ponte Morandi - monumento all’Italia che non deve mai rendere conto : Perché in Italia è così difficile rendere conto? Persino quando il conto è stato pagato dal sangue degli innocenti, come le vittime del ponte Morandi che oggi, 14 agosto, ricordiamo nell’anniversario del disastro, sembra impossibile giungere alla radice della questione. Come se la catastrofe potesse essere sanata da un assegno. E poi? E poi il club degli imprenditori che detengono questa cassa enorme, il cosiddetto pedaggio, una tassazione ...

Ponte Morandi - Di Maio : la Lega è contro la revoca delle concessioni : Ponte Morandi, Di Maio: la Lega è contro a revoca delle concessioni. Siamo qui per commemorare le vittime di una tragedia accaduta

Ponte Morandi - il sopravvissuto diventato papà dopo il crollo : Ponte Morandi, il sopravvissuto diventato papà dopo il crollo A Sky TG24 parla Gianluca, scampato alla tragedia di Genova: "Purtroppo è una cosa che ci porteremo dietro per tutta la vita, ma adesso sono con la mia famiglia". La compagna Giulia: "Ora con noi c'è Pietrino, la vita è ...

Ponte Morandi - un anno dopo : il minuto di silenzio è un esercizio di regia : La cerimonia ufficiale per il primo anniversario del crollo del Ponte Morandi ha avuto come momento di massima commozione il minuto di silenzio scandito dalle campane di tutte le chiese di Genova e dalle sirene di tutte le imbarcazioni in porto e in rada. Una cerimonia trasmessa in diretta su Rai 1 con uno speciale Tg1, cui hanno partecipato le principali cariche dello Stato per un anniversario a ferite ancora aperte, con l'inchiesta sulle cause ...

La cerimonia per l’anniversario del crollo del Ponte Morandi : C'erano Conte, Mattarella e molti altri: la delegazione di Autostrade si è trattenuta solo per pochi minuti, su richiesta dei parenti dei morti

Ponte Morandi - il minuto di silenzio in ricordo delle vittime. Video : Ponte Morandi, il minuto di silenzio in ricordo delle vittime. Video A un anno dal crollo, le istituzioni e la cittadinanza si sono riuniti per ricordare le 43 persone rimaste uccise il 14 agosto del 2018 a Genova. Alle 11,36, sessanta secondi accompagnati soltanto dalle campane a lutto e dalle sirene delle ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Genova alla messa per il Ponte Morandi : fianco a fianco - gelo totale : Uno di fianco all'altro, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a pochi centimetri. I due vicepremier si sono ritrovati a Genova, per la cerimonia dedicata alle vittime del Ponte Morandi a un anno dal crollo che provocò 43 morti il 14 agosto 2018. Dagli applausi commossi dei funerali di un anno fa, per un

Ponte Morandi - il ricordo di Genoa e Sampdoria ad un anno dalla tragedia : Un anno fa, il crollo del Ponte Morandi. Oggi, le due squadre di calcio di Genova ricordano le vittime di quella tragedia attraverso un pensiero sui propri siti ufficiali. “Genova non dimentica. A un anno dal crollo di Ponte Morandi – scrive la Sampdoria – il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria si stringono ancora una volta alle famiglie delle 43 vittime della tragedia“. “E’ il ...

Genova - Ponte Morandi - un anno dopo la demolizione è completata : Ore 11.36, tutti in silenzio. il minuto esatto della tragedia del Ponte Morandi, un anno dopo, e la città di Genova ricorda le 43 vittime con una cerimonia nel capannone sotto la prima pila (numero 9) del nuovo viadotto. Alla commemorazione, con la messa celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco, hanno partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Presente anche una delegazione di ...

Ponte Morandi - il minuto di silenzio alle 11 : 36 : Agenzia Vista Le celebrazioni in ricordo della tragedia di Ponte Morandi / courtesy TeleNord ?

Ponte Morandi - protesta a Treviso davanti alla sede della famiglia Benetton : “Assassini” : “Benetton devasta e saccheggia”, “Verità e giustizia per la strage di Genova”. A Treviso, sotto la sede di Edizione, la holding della famiglia Benetton, un gruppo di manifestanti ha organizzato un presidio di protesta a un anno dalla tragedia del Ponte Morandi. Le persone, riunite sotto le sigle del Comitato No Terza Corsia A13 Padova-Monselice, Potere al popolo, Cucina Brigante, Rete internazionale in difesa del popolo ...

Ponte Morandi - un anno dopo <br>Conte : pretendiamo giustizia per le vittime : Ponte Morandi, un anno dopo. Oggi 14 agosto 2019 ricorre un anno dalla tragedia che ha spezzato in due la città di Genova, provocando la morte di 43 persone, tanti feriti, centinaia di sfollati e creando forti disagi economici e logistici alla città che può vantare il maggior porto commerciale italiano. Genova, la demolizione del Ponte Morandi (VIDEO): crollo pile 10 e ...