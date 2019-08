Ponte Morandi | Genova piange le sue vittime | un minuto di silenzio alle 11 | 36

Genova - la commemorazione delle vittime del crollo Ponte Morandi : Fonte foto: la presseGenova, la commemorazione delle vittime del crollo ponte Morandi 1Sezione: Cronache Tag: ponte Morandi Gabriele Laganà In corso a Genova la commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Il dolore dei familiari delle persone che hanno perso la vita nel tragico evento. Alla cerimonia presenti anche il ...

Ponte Morandi - Conte ai parenti delle vittime : “Non smetteremo mai di invocare giustizia” : “Non cesseremo mai di invocare giustizia” per le vittime del crollo del Ponte Morandi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla commemorazione nel capoluogo ligure a un anno dalla tragedia. Conte ha aggiunto che “con i tecnici stiamo lavorando per vedere come erogare gli anticipi per affrontare le spese di giudizio a coloro che dovranno affrontare questo percorso giudiziario. Sono iniziative ...

Il minuto di silenzio in ricordo dei morti del Ponte Morandi (che dura quasi due minuti) : È partito ora il minuto di silenzio in ricordo delle 43 vittime del ponte Morandi. Un momento importante che arriva durante una mattinata molto commovente e carica di significato. Un momento che si è prolungato ben oltre i 60 secondi canonici, interrotto solo dal lungo applauso delle persone presenti. La giornata è iniziata con la messa, alle 10,seguita dai pochi interventi istituzionali previsti. durante il minuto si è sentito ...

Mattarella incontra i familiari delle vittime del crollo di Ponte Morandi : Le celebrazioni in ricordo della tragedia del Ponte Morandi. Un anno fa il crollo del viadotto alle porte di Genova ha provocato la morte di 43 persone. / fonte Quirinale Agenzia Vista ? Luoghi: Ponte Morandi (Genova)

Ponte Morandi - la delegazione e i vertici di Autostrade lasciano la cerimonia su richiesta dei parenti delle vittime : Dopo aver saputo che una delegazione di Atlantia e di Autostrade per l’Italia era presente alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, alcuni familiari delle vittime hanno chiesto alle istituzioni che venisse allontanata. La delegazione è stata informata e per rispetto della volontà dei familiari ha lasciato il capannone della cerimonia L'articolo Ponte Morandi, la delegazione e i vertici di Autostrade ...

Ponte Morandi - Conte : “Genova oggi è simbolo della volontà di rinascita” : “Genova oggi è simbolo della volontà di rinascita“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte in occasione della commemorazione delle 43 vittime del Ponte Morandi. “La ricostruzione è cominciata. Il nuovo Ponte dovrà essere percorribile nell’aprile nell’anno prossimo. Ringrazio tutti per il lavoro fatto insieme. Il Ponte rappresenterà il simbolo della rinascita“. “Genova precipitata nell’ora più ...

Ponte Morandi - i vertici di Autostrade lasciano la cerimonia su richiesta dei parenti delle vittime : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova...

Un minuto di silenzio per Ponte Morandi : 11.36 Genova si ferma,e con lei l'Italia, nel momento esatto in cui, un anno fa, collassava il Ponte Morandi. Quarantatrè le vittime in una città annichilita, incredula e ancora oggi spezzata in due, dopo il crollo di uno dei suoi simboli.

Ponte Morandi a un anno dal crollo - agli abitanti della Val Polcevera hanno restituito il cielo : Gli hanno restituito il cielo. Ma solo per otto mesi. della mattina del 14 agosto 2018 ricordo l’odore delle macerie, il colore violetto dei lampeggianti, i tuoni, le voci che arrivavano da chissà dove, forse da sotto le macerie. Un uomo che mi venne incontro coperto di polvere e cemento. E ricordo quando alzando lo sguardo all’improvviso trovai sopra di me il vuoto. Proprio lì dove per decenni tutti noi genovesi avevamo visto il ...

Ponte Morandi Genova - i vertici di Autostrade lasciano la cerimonia : La delegazione, guidata dal presidente di Atlantia Fabio Cerchiai e dall’ad Giovanni Castellucci, era stata invitata dal sindaco di Genova

Ponte Morandi - lettera di Mattarella : “Dolore causato da incuria - omesso controllo - consapevole superficialità - brama di profitto” : “Nulla può estinguere il dolore di chi ha perso un familiare o un amico a causa dell’incuria, dell’omesso controllo, della consapevole superficialità, della brama di profitto“. In occasione dell’anniversario del crollo del Ponte Morandi il capo dello Stato ha inviato una lettera al quotidiano genovese Il Secolo XIX. Un testo in cui Sergio Mattarella non si limita ad auspicare che presto il nuovo Ponte possa “ricucire e ...

"Genova avrà il nuovo Ponte entro aprile" - l'annuncio di Bucci a un anno dal crollo del Morandi : Genova avrà un nuovo ponte entro aprile 2020. Lo ha annunciato il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, portò alla morte di 43 persone. “Genova si merita una infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita e sta collaborando. Ho fiducia che andrà avanti ...