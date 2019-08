Poke mania | le bowl hawaiane sono il cibo del momento più richiesto nelle consegne a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Variopinto, fotogenico, protagonista sui social, è ilpiù trendy e gettonatoa domicilio. Chiamalo come vuoi, pokéo poké hawaiano, o anche sushi poké. Più semplicemente,chiacchiere quotidiane, Poké. Il piatto dei pescatori dell’isola di Honolulu, piatto povero per eccellenza, diventato la moda gastronomica dela Milano ecittà cosmopolite. La base: riso, pesce crudo, verdure, frutta tropicale e salse, tutto tagliato a cubetti, come suggerisce l’etimologia del nome. Poi una sarabanda di variazioni sul tema a seconda dei gusti, delle proposte per caratterizzare i locali e delle strategie commerciali di promozione. C’è persino la versione mediterranea, con frutta di stagione, pesce e verdure del territorio e la versione veg. Risultato: il Poké piace sempre di più. Spopola e conquista le città italiane. Da Rimini a Milano, da Roma a Bologna, da ...

