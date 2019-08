Pogba | ' Ci sono state parole | siamo fermi su questo punto interrogativo | il futuro dirà'

Pogba : “Il mio futuro? So che ci sono stati alcuni discorsi e conosco la situazione…” : “Il mio futuro? A me piace giocare a calcio e ogni volta che scendo in campo do tutto e mi diverto. So che ci sono stati alcuni discorsi, conoscete la situazione: mi fate sempre la stessa domanda, vedremo cosa succederà, io ora sono al Manchester United, sono contento e darò sempre tutto in campo“. sono queste le parole di uno degli uomini di mercato più chiacchierati di questa sessione, Paul Pogba. Il centrocampista dello ...

Juventus - Sarri mette le mani avanti : “in Champions le difficoltà sono altissime. Pogba? Mi piace molto” : L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, che si giocherà domani a Singapore Prima vigilia per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, i bianconeri infatti domani scenderanno in campo a Singapore contro il Tottenham, ultima finalista di Champions. Lapresse L’allenatore toscano ha parlato del livello raggiunto dalla propria squadra, ammettendo come sarà però complicato riuscire a ...

Solskjaer su Lukaku e Pogba : “Non ci sono offerte e non abbiamo bisogno di vendere” : L’allenatore del Manchester United stringe a sé Pogba e Lukaku e, secondo il ‘Sun’, sta provando a convincere Lukaku a restare un altro anno.“powered by Goal”Il Manchester United è un osso duro in sede di calciomercato. Lo ha capito la Juventus quando ha sondato nuovamente Paul Pogba e lo ha capito adesso anche l’Inter, studiando l’approccio per Romelu Lukaku.Solskjaer begs Romelu Lukaku to stay at Man Utd for one ...