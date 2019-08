Placido Domingo | dopo le accuse di molestie principali teatri del mondo cancellano i

Placido Domingo - scandalo sessuale nel mondo della lirica : "Rapporti in cambio di favori nella carriera" : Altro scandalo sessuale vip. Placido Domingo , tenore spagnolo star della lirica , per decenni avrebbe cercato di spingere le donne a rapporti sessuali anche in cambio di ruoli e poi spesso punendole professionalmente quando hanno rifiutato le sue avance. Lo riferisce l'Associated Press, che ha sentit

Placido Domingo in Arena - tre show per i 50 anni dal suo debutto : Una settimana di grandi festeggiamenti all'Arena di Verona per i 50 anni dal debutto di Placido Domingo sul palco dell'antico anfiteatro scaligero. Il tenore madrileno ha cominciato il suo illustre percorso in Italia proprio all'Arena di Verona nell'estate 1969, con Turandot di Puccini. Il tenore spagnolo si esibirà in tre vesti diverse: il 28 luglio dirigerà l'"Aida" di Gianfranco De Bosio nell'edizione storica del 1913, a seguire, il primo ...