Petagna al Milan | l’agente propone il ritorno | ma l’attaccante non sembra interessare ai

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nuova indiscrezione di calciomercato rilanciata dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano di via Solferino, nella sua visita di ieri a ‘Casa’ l’agente Giuseppe Riso avrebbe proposto ildi Andreain rossonero. La proposta – sempre secondo il Corsera – sarebbe stata valutata dai dirigenti del, i quali avrebbero però avrebbero risposto con un “no, grazie” al procuratore., classe 1995, milita attualmente nelle file della Spal. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del, il giovane attaccante triestino ha indossato le maglie di Sampdoria, Vicenza, Latina, Ascoli, Atalanta e, appunto, Spal. La sua migliore stagione in carriera, almeno dal punto di vista realizzativo, è stata la scorsa: in 35 presenze in campionato,ha messo a segno ben 16 gol. L'articoloal: l’agenteil ...

