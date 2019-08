Pericolo listeria nella cima antica Genova | l’allerta del ministero della Salute

Allarme listeria - Auchan e Simply ritirano salamino Pericoloso per la salute : marca e lotto : Auchan e Simply hanno deciso il richiamo di un lotto di salametto classico e salame mignon del Salumificio Aliprandi, realizzato a Gussago, in provincia di Brescia, per la presenza di listeria monocytogenes:" Non consumateli e restituiteli". L'azienda specifica: "Il prodotto è stato distrutto e sostituito. La nostra macchina di controllo ha dimostrato di funzionare".Continua a leggere