Perdonanza ad Atri | oggi apertura della Porta Santa

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Teramo - La città dirivive il suggestivo ritoCelestiniana con l'Basilica diMaria Assunta: un rito che si ripete probabilmente dal 1294. Nella serata di ieri è arrivata la fiaccolapartita con i tedofori dalla Basilica di Collemaggio all'Aquila, e si è proceduto alla rimozione dell'ostacolo dalla- opera di Rainaldo d'- che sarà aperta questa sera alle 18. L'sarà preceduta da un corteo storico in abiti d'epoca con sbandieratori e musici che dalle 17 si muoverà dal Teatro Comunale attraversando le vie del centro storico per arrivare in piazza Duchi d'Acquaviva. Alle 18 inizierà la cerimonia religiosa presieduta dal vescovo di Teramo-Monsignor Lorenzo Leuzzi. Lasarà chiusa il ...

AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Perdonanza, domani apre Porta Santa Atri -> -