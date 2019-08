Per l’anniversario del Morandi Renzo Piano dirige il Secolo XIX

Luca Parmitano è pronto Per la missione Beyond nel giorno dell’anniversario dell’Apollo 11 e sogna già la luna : Luca Parmitano è pronto a tornare per la seconda volta nello spazio con una missione che parla di già solo con il suo nome, Beyond (Oltre), e che guarda molto lontano, verso la luna e Marte. “Sono un astronauta e ho ancora molti anni da dedicare alla mia attività. Credo che non ci sia nulla di male a sognare di andare sulla luna, e oltre“, dice l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e tenente colonnello ...

Me lo potevi dire di Persona! Elena Morali - dedica a Scintilla Per l’anniversario : Elena Morali e il fidanzato Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, festeggiano cinque anni d’amore. L’ex Pupa ed isolana gli dedica un romantico post dal suo account Instagram e lui risponde scherzosamente. “Non me lo potevi dire di persona”.-- Elena ha condiviso una foto che li vede romanticamente abbracciati sulla spiaggia, seguita dalla didascalia: “5 anni di te di me di NOI. Più di 5 … ma in fondo non abbiamo mai avuto una data precisa (per ...