(Di mercoledì 14 agosto 2019) LadicineseFanfxu è stata sospesa per 4 anni a causa della positività all’EPO: la giocatrice salterà le Olimpiadi di Tokyo 2020 In Cina si sta consumando un vero e proprionelle ultime ore., una delle giocatrici che ha fatto parte della spedizionedelle Olimpiadi di Rio 2016, nella quale la Cina vinse loro, è stata trovataal. Nel corso di un controllo effettuato lo scorso agosto,è risultataall’EPO, come confermato dall’agenzia nazionale anticinese.salterà le Olimpiadi di Tokyo 2020, kermesse nella quale le cinesi proveranno a difendere il loro titolo.L'articoloinal: lasospesa per 4 anni SPORTFAIR.