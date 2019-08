Pallavolo – Elena Petrini non ce la fa | la schiacciatrice lascia il ritiro azzurro

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nazionale Femminile diPietriniilL’atletaPietrini nella giornata di oggi lascerà il raduno della nazionale italiana femminile. Laazzurra, nel corso di un colloquio con il commissario tecnico Davide Mazzanti e il general manager Libenzio Conti, ha manifestato l’intenzione di non proseguire per questa stagione l’attività della nazionale, a causa di stanchezza fisica e mentale. La Federazione, dopo il colloquio con, ha preso atto e condiviso con grande dispiacere la sua decisione. Gloria Cup: per le azzurre esordio contro la Serbia Da domani una selezione di azzurre, guidata da Luca Pieragnoli, sarà impegnata nella Gloria Cup: torneo in programma dal 15 al 17 agosto ad Antalya (Turchia). Questa la lista delle convocate: Agnese Cecconello, Terry Enweonwu, Adhuoljok John Majak Malual, Beatrice ...

