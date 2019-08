Otto nuovi Lampi Radio Veloci dallo spazio profondo confondono gli scienziati | il mistero

No - ScalfarOtto e Napoli non sono i nuovi Razzi nordcoreani : Roma. Tra le tante questioni di politica internazionale che negli ultimi anni ci siamo persi per strada ce n’è una considerata piuttosto marginale nel nostro paese, ma che in realtà – mentre gran parte dell’economia mondiale sposta il suo asse verso est – è di fondamentale importanza. Fino a poco te

I nuovi modelli di Nintendo Switch avranno uno schermo IGZO prodOtto da Sharp : Sharp fornirà i suoi display IGZO ai nuovi modelli di Nintendo Switch: questi schermi forniranno una risoluzione più alta, ridotto consumo di corrente ed una riposta migliore per quanto riguarda il touchscreen.L'IGZO è un materiale semiconduttore che il produttore di display con sede a Osaka è stato il primo ad utilizzare per i suoi schermi. Il vice presidente esecutivo di Sharp, Katsuaki Nomura, ha dichiarato: "Forniremo a Nintendo il nostro ...

Oroscopo 5 agosto : per il Sagittario nuovi incontri da non sOttovalutare : Parte una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, la seconda del mese di agosto 2019. In questa giornata vedremo come per i Gemelli ci siano da evitare alcuni scontri a livello lavorativo. Per il Sagittario novità invece in amore, con i nuovi incontri che non saranno da sottovalutare. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Previsioni ...

Scoperti nuovi vulcani sOttomarini a pochi km dalle coste della Sicilia : I fondali che circondano la nostra penisola riservano ancora molte sorprese: una nuova ricerca ha infatti individuato una serie di vulcani a pochi chilometri dalle coste della Sicilia sud–occidentale, Scoperti nel corso di due campagne geofisiche condotte a bordo della nave da ricerca Ogs Explora. Grazie alle mappe batimetriche ad alta risoluzione e alle prospezioni sismiche e magnetiche, i ricercatori dell’Istituto Nazionale di ...

FIFA 19 : Disponibili Otto nuovi Man Of The Match : EA Sports tramite i propi social ufficiali ha comunicato che sono Disponibili otto nuovi Man Of The Match per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

Formula 1 - nuovi aggiornamenti per la Ferrari a Silverstone : BinOtto però spaventa i tifosi della Rossa : Il team principal della Ferrari ha analizzato il prossimo appuntamento in calendario, facendo un’ammissione che non preannuncia nulla di buono Manca ancora la prima vittoria stagionale alla Ferrari, beffata dalla Red Bull nell’ultimo Gp d’Austria. Né Leclerc e né Vettel sono riusciti finora a salire sul gradino più alto del podio, dove sperano di trovarsi al termine del prossimo Gp di Silverstone. Photo4/LaPresse Non sarà ...

Il rituale del “firma copie” e i nuovi meccanismi della promozione musicale che relegano la musica a puro sOttofondo : Ho incontrato migliaia di persone in questo mese appena trascorso, impegnata nella promozione del mio primo libro, “Apollonia”, e del mio nuovo CD, “Sante Bambole Puttane”. Sono stati incontri belli, partecipati, e ho potuto condividere la mia opera con persone interessate. Ma sono state presentazioni ormai “atipiche”: abbiamo letto brani tratti dal libro, dove possibile ho suonato, abbiamo messo in piedi dibattiti sentiti sul ruolo della ...

Groenlandia - scoperti 56 nuovi laghi sOtto la calotta glaciale : i più grandi sono lunghi 6 km : Grazie ad analisi condotte con aerei da ricerca un team di ricerca internazionale ha scoperto oltre 50 nuovi laghi subglaciali sotto la Groenlandia. Sino ad oggi se ne conoscevano solo quattro. Studiarli aiuterà a comprendere l'impatto dello scioglimento dei ghiacci sull'innalzamento del livello dei mari. Gli scienziati andranno anche a caccia di forme di vita estreme.Continua a leggere

Casting per due nuovi film : uno prodOtto da Oblivion Production e uno da Filmilan : Non mancano in questo periodo le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperte le selezioni per un film della Oblivion Production da girare in Emilia-Romagna, per la regia di Federico Rizzo, e per un film prodotto da filmilan da girarsi in Campania. I Casting si terranno rispettivamente a Bologna e nei pressi di Caserta. Il film '999 - L'altra anima del calcio' Per la realizzazione di un film diretto da ...