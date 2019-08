Open Arms | il Tar del Lazio tradisce il decreto Sicurezza bis e concede lo sbarco alla ong

Migranti : Open Arms fa rotta verso Lampedusa : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms, con a bordo 147 Migranti, come apprende l’Adnkronos, sta facendo rotta verso Lampedusa. L’imbarcazione, ferma da due settimane in mare, dopo la decisione del Tar che ha accolto il ricorso della Ong spagnola disponendo la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane, arriverà nelle prossime ore sull’isola delle Pelagie per fare sbarcare i ...

Open Arms - il Tar del Lazio ha sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane della nave con 147 migranti : “Ci dirigiamo verso terra” : Il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. E’ quanto sostiene la stessa ong sottolineando che sulla base della decisione dei giudici “ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”. “A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il Tar del ...

Open Arms - ci mancava solo Luciana Littizzetto : fuori di sé dalla rabbia - "fateli scendere" : Ci mancava solo lei. Ed eccola. "In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete 'in' mare. E' molto diverso". Comincia così il video dell' Luciana Littizzetto, condiviso su Facebook dalla scrittrice Michela Murgia nell'ambito dell'iniziativa "Siamo tutti Open Arms". La comica di Che tempo che

