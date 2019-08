Open Arms e Ocean Viking in attesa di un porto L' allarme | Tensioni a bordo

"Rischio esplosione di violenza". Ora Open Arms teme i migranti : Angelo Scarano Il fondatore di Open Arms: "A bordo potrebbero scoppiare risse". E torna a chiedere un porto per lo sbarco Su Open Arms la tensione comincia a salire. La nave dell'ong spagnola è a largo di Lampedusa nell'attesa che venga comunicato un porto di sbarco. Nonostante sia stato notificato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, l'imbarcazione continua a stazionare a poche miglia nautiche da Lampedusa. Come ...

“Fateli scendere” - l’appello della Littizzetto per la Open Arms /Video : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete ‘in’ mare. E’ molto diverso”. Comincia così il Video dell’eclettica Luciana Littizzetto, condiviso su Facebook dalla scrittrice Michela Murgia nell’ambito dell’iniziativa ‘Siamo tutti Open Arms’. “, non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile – rimarca -. Questo è un gesto ...

Open Arms-Ocean Viking - evacuati un bimbo malato e la sua famiglia : andranno in Italia : Il Viminale ha acconsentito a sbarcare dalla Open Arms una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini. I migranti sono stati portati in Italia. Uno dei piccoli è malato e ha bisogno di cure. In mare ci sono ancora circa 500 migranti, (356 a bordo della Ocean Viking) che aspettano di essere condotti in un porto sicuro.Continua a leggere

Crisi di governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...

La Spagna adesso "chiude" i porti Respinti i minori di Open Arms : Angelo Scarano Open Arms ha chiesto alla Spagna di accogliere i 31 minori a bordo. Ma da Madrid è arrivato un secco "no" La Spagna di far sbarcare i migranti della Open Arms in un porto iberico non vuole saperne. Non sono bastati gli appelli social anche di rappresentanti del mondo dello spettacolo come Javier Bardem, il governo Sanchez va per la sua strada: da accogliente è diventato "serrado", con i porti chiusi. E dunque ...

Open Arms - Spagna non accoglie i minori : 16.05 La Spagna respinge come irricevibile la richiesta del comandante della Open Arms per concedere l'asilo a 31 minori bloccati a bordo della sua nave. Marc Reig, ieri ha inviato una lettera all'ambasciata spagnola a Malta chiedendo che Madrid conceda asilo ai minori: tutti "soddisfano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiati",ha sottolineato il capitano."Non ha competenza o l'autorità legale per chiedere l'asilo",la ...

Open Arms-Ocean Viking - 500 migranti in mare da giorni. Salvini : “Al lavoro per evitare sbarco” : Le navi delle Ong Open Arms e Ocean Viking sono ancora nel Mediterraneo, con oltre 500 migranti a bordo, in attesa di sapere in quale porto potranno sbarcare. Ma per ora nessun Paese Ue concede loro l'autorizzazione. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce: "Al lavoro al Ministero da stamane per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola".Continua a leggere

Migranti - Open Arms in mare da dodici giorni : “Previste onde di 2 metri e l’Italia ci impedisce di avvicinarci a Lampedusa” : “Da mercoledì è in arrivo una perturbazione, previste onde di 2,2 metri“. Open Arms, in mare da dodici giorni con 151 Migranti a bordo, lancia nuovamente l’allarme: l’Italia “ci impedisce di avvicinarci a Lampedusa” e Malta “ha negato autorizzazione a entrare in acque territoriali per ripararci”. La nave della ong spagnola, che il primo agosto ha soccorso 121 Migranti e ne ha salvati altri 39 nella notte ...

Navi Ong - 500 migranti in mezzo al mare. Domani attese onde alte due metri - Open Arms : "Italia e Malta negano il riparo" : Il comandante della nave ha chiesto all'Ambasciata spagnola a Malta di dare asilo ai 31 minorenni a bordo

Migranti - ora sull'Ocean Viking sono più di 350 | Open Arms - dopo Gere e Banderas si mobilita anche Bardem : Salvini irremovibile: "Ribadiamo l'assoluto divieto di ingresso di navi straniere nelle acque italiane"

Open Arms - la procura di Agrigento avvia un'indagine contro ignoti : Da alcuni giorni si sta parlando molto del caso che riguarda la nota organizzazione umanitaria non governativa Proactiva Open Arms. Stando ad un articolo pubblicato sul sito del Giornale, nelle ultime ore anche la procura di Agrigento si è interessata della vicenda e ha aperto un fascicolo relativo al presunto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine contro gli scafisti Stando al già citato articolo del Giornale, la procura di ...

Migranti - la Ocean Viking salva altre 105 persone. La Open Arms ancora in mare : in totale in 507 in attesa di un porto : Le navi di salvataggio a cui viene negato un porto sicuro continuano a salvare Migranti. L’ultimo caso è quello della Ocean Viking, che nel pomeriggio di lunedì ha salvato altre 105 persone al largo della Libia. Ora le persone soccorse a bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere ci sono quindi 356: in totale sono così 507 i profughi ancora in mare in attesa di un porto sicuro, tra la Ocean Viking e della Open Arms. ...

Sono 400 i migranti bloccati a bordo di Open Arms e Ocean Viking : Sono 251 i migranti a bordo della nave Ocean Viking dopo l'ennesimo salvataggio, il terzo in altrettanti giorni che ha fatto salire altre 81 persone a bordo della nave che opera per SoS Mediterranée e Medici Senza Frontiere. Si tratta per lo più di sudanesi, uomini e adolescenti, recuperati da un gommone al largo della Libia. Altre 151 persone Sono a bordo della nave Open Arms, fra cui donne e bambini piccoli. In tutto, denuncia Medici senza ...