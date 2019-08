Omicidio-suicidio di Pesaro | le figlie della coppia | “Siamo rimaste sole al mondo

Omicidio – suicidio Pesaro : Maria ha lottato contro la furia dell’ex marito : Maria Cegolea, la donna uccisa dall'ex marito Andrei alle porte di Pesaro, ha tentato di difendersi fino alla fine con le mani e con le unghie tentando di nascondersi in bagno per fuggire alla furia omicida dell'uomo, ossessionato dalla gelosia.Continua a leggere

Strangola la moglie e si impicca : Omicidio-suicidio a Pesaro : Claudio Carollo Una donna è stata trovata Strangolata con una asciugamano nel bagno della sua abitazione a Pesaro. Nel garage il corpo impiccato dell'ex marito Maria Cegolea, moldava di 42 anni, è stata trovata Strangolata, con un asciugamano attorno al collo, sul pavimento del bagno, dai cugini andati a cercarla. Poco più distante l'ex marito Andrei Cegolea, un operaio di 47 anni, moldavo anche lui, impiccato nel capanno degli ...

Omicidio-suicidio a Romallo : spara ai genitori e si toglie la vita : Valentina Dardari La zia ha trovato i tre corpi senza vita. Era preoccupata perché nessuno aveva risposto al telefono Quello che a tutti gli effetti sembrerebbe un Omicidio-suicidio si è consumato nella mattinata di ieri, sabato 10 agosto, in un appartamento a Romallo, comune in provincia di Trento. A uccidere gli anziani genitori sarebbe stato il figlio, che ha poi rivolto la stessa arma contro se stesso, sparandosi. La zia ...

Suicidio assistito non è Omicidio/ Comitato Bioetica verso l'ok : ma l'eutanasia.. : Decisione del Comitato bioetico che potrebbe influenzare la legge sull'eutanasia da anni allo studio, approvando il Suicidio assistito

Uccide negoziante - poi si spara in bocca e si uccide : Omicidio suicidio : È entrato in un negozio di articoli sportivi e ha sparato due colpi di pistola al titolare, uccidendolo. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è ucciso. È successo...

L'Omicidio-suicidio della classe media : Francesco Alberoni Nel "mondo di sopra" ci sono i ricchi, nel "mondo di sotto" ci siamo finiti tutti noi A Roma due coniugi di 75 e 72 anni sono stati trovati l'uno accanto all'altro a letto, morti. Il marito aveva sparato alla testa della moglie e poi si era suicidato. Cercando le ragioni di questo gesto si è scoperto che lui era un noto avvocato, un professionista che fino a qualche anno fa guadagnava bene poi, con la recessione ...