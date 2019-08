“Non si può aver paura del voto” Intervista a Marco Minniti

Casini : “Non si può consentire che a scegliere modi e tempi della crisi sia Salvini” : Roma. Se gli si chiede un pronostico secco, lui un po’ riluttante se la cava così: “Complicata, ma non impossibile”. Lo dice Pier Ferdinando Casini, al termine di una giornata trascorsa a Palazzo Madama a cercare di capire la piega degli eventi. “E’ ancora tutto confuso”, dice l’ex presidente della

Ingroia diffida Renzi : “Non può chiamare suo partito Azione civile - vuole scipparci nome” : Antonio Ingroia, fondatore di Rivoluzione civile (poi diventato Azione civile) diffida Matteo Renzi dalla possibilità di usare come nome per il suo movimento - in caso di scissione dal Pd - proprio quello di Azione civile. "Tentano di scippare il nostro nome, è una notizia che ci indigna e scandalizza”, fa sapere il movimento dell'ex magistrato attraverso una nota.Continua a leggere

Liam Hemsworth rompe il silenzio sulla rottura con Miley Cyrus : “Non puoi capire cosa si prova” : Per Liam Hemsworth non è facile affrontare la fine della rottura con Miley Cyrus. L'attore, intercettato da Daily Mail Australia ha spiegato di non sentirsela di parlare di questo argomento. Intanto, la cantante si sta godendo una rilassante vacanza sul Lago di Como ed è stata paparazzata mentre bacia Kaitlynn Carter. Sui social, poi, ha litigato con l'ex marito di lei, Brody Jenner.

Torino - Mazzarri non si fida nonostante il 5-0 : “Non si può mai scherzare…” : “Non si puo’ mai scherzare perche’ nel calcio ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma il 5-0 ci da’ un po’ piu’ di tranquillita'”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri nel post partita di Torino-Shakhtyor Soligorsk, tutto facile per i granata e qualificazione ipotecata. “Guai a fare brutte figure in Bielorussia, siamo ancora in fase di preparazione, diversi ragazzi sono calati nel secondo ...

I messaggi del cast di Skam Italia dopo la cancellazione della serie : “Non può finire cosí” : Shock e rammarico, questi sono i sentimenti del cast di Skam Italia all'indomani dell'annuncio che la serie non sarebbe tornata per una quarta stagione. Una scelta presa improvvisamente da TIMVision, che già da diversi aveva fatto infuriare i fan. dopo aver acquistato in esclusiva i diritti della serie fenomeno dell'anno, la piattaforma tardava ad annunciare il rinnovo. La produzione di Skam Italia sembrava però fiduciosa, pertanto mancava solo ...

Svezia. In pantaloncini e top sul bus - autista fa scendere 19enne : “Non puoi vestirti così” : Amanda Hansson, una ragazza svedese di diciannove anni, ha raccontato su Facebook quanto le è accaduto su un autobus di Malmö. La giovane sarebbe stata allontanata da un autista perché a suo dire poco vestita. Faceva caldo e lei aveva indossato dei pantaloncini e un top: a difenderla sull’autobus alcuni musulmani.Continua a leggere

Scottature e rischio melanoma : “Esporsi troppo al sole può danneggiare il DNA delle cellule” - la crema solare “Non fa miracoli” : «E il sole che ci fa bene, alla pelle, agli occhi, alle ossa, e non ci fa pensare», così un ritornello di una recente canzone di successo dei Thegiornalisti ci ricorda quasi come il sole sia “un alleato” del corpo umano. È importante tener presente, però, che il sole va preso nei modi e nelle dosi giuste e che bisogna adottare una corretta modalità di esposizione, che non deve essere eccessiva così da evitare colpi di sole, malessere ...

Crollo in discoteca con atleti a Gwangju - 2 morti. Viacava : “Non si può dimenticare” : Una tragedia con due morti e otto feriti guasta la festa dei Mondiali di nuoto a Gwangju, in Corea del Sud, ormai alle battute finali. Durante una serata in discoteca, a cui partecipavano vari atleti e non solo, una balconata ha ceduto uccidendo due persone e ferendone 16. Nel locale c'era anche la pallanuotista azzurra Giulia Viacava, rimasta indenne come pure altri atleti azzurri presenti. Nella sua testimonianza raccolta dall'ufficio stampa ...

Crollo in discoteca con atleti a Gwangju - due morti. Giulia Viacava : “Non si può dimenticare” : Una tragedia con due morti e otto feriti guasta la festa dei Mondiali di nuoto a Gwangju, in Corea del Sud, ormai alle battute finali. Durante una serata in discoteca, a cui partecipavano vari atleti e non solo, una balconata ha ceduto uccidendo due persone e ferendone 16. Nel locale c'era anche la pallanuotista azzurra Giulia Viacava, rimasta indenne come pure altri atleti azzurri presenti. Nella sua testimonianza raccolta dall'ufficio stampa ...

Palermo - M5s espelle ex capogruppo Forello e consigliera Argiroffi. L’ex candidato sindaco : “Non si può esprimere dissenso - è epurazione” : L’ex capogruppo Ugo Forello e la consigliera Giulia Argiroffi sono stati espulsi dal Movimento Cinque Stelle. Il provvedimento, firmato dal collegio dei probiviri, viene considerato “un fatto gravissimo” dall’ex candidato sindaco di Palermo, poi numero uno in assise comunale. “La fase di epurazione si sta completando”, è stata la prima reazione di Forello che aveva ricevuto l’apertura del provvedimento ...

Conte : “Non realizzare il Tav costerebbe più che completarlo. Solo Parlamento può decidere di non farlo” : “Alla luce degli investimenti comunitari, non realizzare il Tav costerebbe più che completarlo. E soltanto il Parlamento può recedere unilateralmente dal contratto. Questa è la posizione governo, difendiamo interessi nazionali”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta Facebook, annuncia la decisione sulla costruzione della Torino-Lione, da mesi al centro del braccio di ferro tra i partiti di maggioranza, con la Lega ...

Cristiano Ronaldo - cadono le accuse di stupro negli Usa. Gli inquirenti del Nevada : “Non si può dimostrare oltre ogni dubbio” : Cristiano Ronaldo non è più accusato di aver stuprato l’ex modella statunitense Kathryn Mayorga. Le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus sono infatti cadute, come annunciato dal procuratore distrettuale della contea di Clark, nello stato americano del Nevada. La donna, all’epoca 25enne, aveva denunciato il cinque volte pallone d’oro affermando di essere stata violentata in un hotel di Las Vegas, nel 2009. ...

Meteo - allerta Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi - “Non può essere escluso un breve tornado” : allerta Meteo – Torna a riaffacciarsi il maltempo su alcune zone dell’Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per il Nord Italia, le Alpi orientali e il Nord dei Balcani principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per la Spagna Nordorientale principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Turchia e il Mar Nero orientale principalmente per grandine di ...

Napoli - aperto al traffico il viadotto-mostro : “Non è a norma - non si può”. Ma il sindaco di Vico Equense ha dato l’ok : Riaperto al passaggio delle auto il viadotto “abusivo”. Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, con un’ordinanza ha dato l’ok al passaggio degli autoveicoli attraverso l’Aequa-mostro per alleggerire il traffico della costiera sorrentina. Si tratta di una striscia di cemento che attraversa il vallone del Rivo d’Arco tra il verde della collina e lo sfondo blu del mare. Uno scempio che gli ambientalisti chiamano ...