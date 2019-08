“No li posso mangiare!” Elisabetta Canalis e la dieta | scoppia la polemica sui social

Dl Sicurezza Bis - Richard Gere commenta : “Non posso credere sia stato fatto”. E Salvini risponde : “Portati gli immigrati a Hollywood” : È botta e risposta tra Matteo Salvini e l’attore Richard Gere che ieri è salito a bordo della nave di Open Arms per portare viveri e soccorsi ai 121 naufraghi. L’attivista, rimasto molto colpito della situazione sull’imbarcazione, in conferenza stampa a Lampedusa, incalzato dai cronisti, ha commentato la situazione italiana. “Non sono interessato a Salvini, i politici invece di aiutare queste persone le demonizzano e ...

Pamela Prati - nessun ritorno a Paola Pireddu : “Non posso dire addio” : Pamela Prati, nessun ritorno a Paola Pireddu: “Non posso dire addio, io sono un’artista” Nelle scorse ore è circolata la voce, diffusa dal settimanale Oggi, sul quale domani uscirà un’intervista a Pamela Prati, che quest’ultima sarebbe pronta ad abbandonare il nome d’arte e a compiere un ritorno alle origini, ossia a Paola Pireddu. Tuttavia pare […] L'articolo Pamela Prati, nessun ritorno a Paola ...

Al Bano fa una confessione spiazzante : “Non posso continuare così” : Al Bano fa una confessione e spiazza: “Non posso continuare a fare questa vita” Intervistato da Nuovo Tv, Al Bano ha parlato della sua vita e di questo particolare momento della sua carriera. Il popolare cantante di Cellino San Marco infatti ha dichiarato: “Prima o poi mi dovrò fermare: non posso fare la vita di oggi, ho già 76 anni!” Al Bano, uno dei cantanti italiani più amati di sempre, ha dato un limite alla sua ...

Aurora Ramazzotti - il bikini è super ma tutti notano ‘altro’. E lei : “Non posso farci nulla” : L’estate di Aurora Ramazzotti continua a Mykonos. La figlia primogenita di Eros e Michelle Hunziker è volata in Grecia insieme al fidanzato, Goffredo Cerza, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza con le amiche Sara Daniele e Paola Di Benedetto tra Capri e Ischia. Mare, spiaggia, divertimento, ma naturalmente Aury pensa anche ai suoi follower di Instagram e li tiene aggiornati di continuo con foto e video. Negli ultimi giorni ha anche ...

“Non posso”. Il grande rifiuto di Maria De Filippi : la confessione della conduttrice : È una Maria De Filippi vulcanica quella che si rivela al settimanale Oggi. Non lascia scampo a nessuna parte della sfera pubblica, professionale e di quella privata e personale. Un’intervista a 360 gradi in cui ci sono delle scottanti rivelazioni. “Ho Maurizio a tenermi con i piedi per terra – dice la conduttrice – Perché è rimasto con i piedi per terra lui per primo. Mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato a lavorare, a capire cos’è il ...

Paola Caruso scopre il flirt dell’ex fidanzato con Raffaella Fico e si infuria : “Non posso scoprirlo da Chi” : La rottura con l’ex fidanzato Francesco Caserta, presunto padre di suo figlio, sembrava essere ormai acqua passata per Paola Caruso. E così è stato finché leggendo il settimanale Chi non ha scoperto che lui si starebbe frequentando con Raffaella Fico ed è andata su tutte le furie: “Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così”, si è sfogata la showgirl ex ...

Tour de France 2019 - Wout van Aert : “Non posso crederci. In questi primi dieci giorni di gara ho capito l’importanza della Grande Boucle” : Da tre volte campione del mondo di ciclocross, a vincitore di una tappa al Tour de France a ventiquattro anni, al debutto nel WorldTour. Wout van Aert ce l’ha fatta, vincendo per una questione di cinque centimetri su Elia Viviani nella volata di Albi. Quarto sigillo dunque per la Jumbo-Visma in questa Grande Boucle, e quarto trionfo stagionale per il belga dopo le due tappe al Giro del Delfinato e il campionato nazionale a cronometro. Ci ...

Nuovo San Siro - Salvini : “Non posso pensare all’abbattimento” : Dopo la presentazione da parte di Inter e Milan del progetto del Nuovo San Siro, che verrà abbattuto, è tornato a parlare dell’argomento il ministro dell’Interno Matteo Salvini nonché tifoso rossonero. Inter e Milan, presentato il progetto del Nuovo stadio: l’area sarà riqualificata [DETTAGLI] “Chiedo copia del progetto: ogni novità è la benvenuta, soprattutto se ci aiuta a gestire meglio anche la sicurezza, ma da ...

Rifiuti Roma - Raggi pubblica video : “Nonostante l’ordinanza - gli impianti sono chiusi e camion non possono scaricare” : “È sabato pomeriggio, nonostante l’ordinanza di Zingaretti, gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i Rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi postando sul suo profilo Facebook il video di una sua visita questo pomeriggio a “un impianto di trattamento Rifiuti fuori Roma che in base all’ordinanza di Zingaretti dovrebbe accettare i camion”, ...

“Non posso vivere senza di lei” - si getta sotto un treno. La ex si era impiccata pochi giorni prima : Adam Howarth, 29 anni, è stato travolto e ucciso da un treno a Wigan, Greater Manchester. La sua ex ragazza Chloe Spencer, 27 anni, è stata trovata impiccata solo sei giorni prima. I due giovani si erano lasciati da poco tempo, ma erano rimasti buoni amici.

Formula 1 - a tutto Leclerc : “Non do peso a cosa pensano di me. Il ritiro di Vettel? Ecco cosa vi posso dire” : Il pilota della Ferrari ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in rosso, soffermandosi anche sul futuro di Sebastian Vettel La prima stagione in Ferrari per Charles Leclerc è al momento abbastanza positiva, il pilota monegasco avrebbe già due vittorie a questo punto del campionato se non avesse avuto il problema tecnico in Bahrain e Verstappen non lo avesse spinto fuori pista in Austria. Lapresse Nonostante tutto però, il driver ...

Libia - il paradosso di Giuseppe Brescia (M5s) : “Non è un porto sicuro - ma gli accordi non si possono stracciare” : La Libia? “Non è un porto sicuro, lavoriamo a corridoi umanitari per mettere in salvo i rifugiati da veri e propri campi di concentramento”, spiega il presidente della commissione Affari costituzionali alla Camera, il pentastellato Giuseppe Brescia, nel corso di un convegno alla Camera. Eppure, di respingere la proroga delle missioni internazionali, inclusi gli accordi con la stessa Libia per contenere il flusso dei migranti, non se ...

Formula 1 noiosa - Lewis Hamilton schietto : “Non puntate il dito contro i piloti! Ma posso dire che…” : Lewis Hamilton consapevole che la Formula 1 ha bisogno di maggiore spettacolo: le parole del britannico della Mercedes dopo il Gp di Francia Lewis Hamilton si è aggiudicato ieri il Gp di Francia: il britannico della Mercedes ha trionfato a Le Castellet senza troppe difficoltà, lottando solo con se stesso. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Valtteri Bottas, seguito da Charles Leclerc, l’unico a riuscire a regalare un ...

Immigrazione - attivista portoghese rischia 20 anni in Italia. Duro confronto tra Costa e Conte. Il premier italiano : “Non posso farci nulla” : C’è stato un confronto deciso tra il premier Giuseppe Conte e il collega portoghese Antonio Costa durante il Consiglio europeo di Bruxelles. Un confronto che ha messo tra parentesi per qualche intenso minuto la procedura di infrazione contro l’Italia e ha avuto al centro le sorti di Miguel Duarte. Il ragazzo, 25 anni, portoghese è stato fermato dal...