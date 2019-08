Netflix ordina Ginny & Georgia una serie tv che assomiglia troppo a Una Mamma per

One Day at a Time - Pop salva la serie di Netflix ordinando la quarta stagione : One Day at a Time, Pop e CBS salvano la serie dopo la cancellazione da parte di Netflix. Ordinata una quarta stagione composta da 13 episodi.Le trattative per salvare la comedy One Day at a Time (Giorno per Giorno in Italia), cancellata da Netflix qualche mese fa, si sono concluse. CBS Corporation e Sony Pictures TV, che produce la serie, hanno trovato l’accordo per salvarla ordinando una quarta stagione composta da 13 episodi che andranno ...