Nessun ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Gollini | “Concepiamo diversamente il

Giulia Provvedi - Nessun ritorno di fiamma con Gollini : “Idee diverse” : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini non sono tornati insieme nessun ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. Contrariamente a quello che si è sussurrato nei giorni scorsi la sorella di Silvia Provvedi e il portiere dell’Atlanta non hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore. Un amore che andava avanti da […] L'articolo Giulia Provvedi, nessun ritorno di fiamma con Gollini: “Idee diverse” ...

Pamela Prati - Nessun ritorno a Paola Pireddu : “Non posso dire addio” : Pamela Prati, nessun ritorno a Paola Pireddu: “Non posso dire addio, io sono un’artista” Nelle scorse ore è circolata la voce, diffusa dal settimanale Oggi, sul quale domani uscirà un’intervista a Pamela Prati, che quest’ultima sarebbe pronta ad abbandonare il nome d’arte e a compiere un ritorno alle origini, ossia a Paola Pireddu. Tuttavia pare […] L'articolo Pamela Prati, nessun ritorno a Paola ...

Palinsesti Discovery - l’atteso ritorno di Daria Bignardi sul Nove - Crozza confermato per tre anni - Nessuna trattativa con la Gialappa’s Ban : “Soddisfatti, ma mai adagiarsi sugli allori vogliamo fare ancora di più”. Così l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo, commentando il semestre record per il portfolio totale che mette a segno +12% di share in prime time. E sono tante le novità che riguardano il mondo che racchiude Nove, Real Time , Food Network, Dmax, Giallo, Eurosport e la piattaforma DPlay. Tante le conferme e ci sarà ampio spazio anche per gli ...

Nessun ritorno con Angela Nasti - la nuova fiamma di Mattia Marciano è Viktorija Mihaijlovic : L'ex tronista di Uomini e Donne dopo aver smentito le voci su un possibile riavvicinamento con Angela Nasti, che circolavano in questi giorni, è stato avvistato dal settimanale Chi, in compagnia di Viktorija Mihaijlovic, la figlia dell'allenatore del Bologna con cui si starebbe frequentando da almeno un mese.Continua a leggere

Katherine Heigl indecisa sul ritorno di Izzie di Grey’s Anatomy - ma la verità è che Nessuno glielo ha chiesto : Se in passato era parsa propensa all'idea di un ritorno di Izzie in Grey's Anatomy, ora Katherine Heigl fa un passo indietro. L'attrice, impegnata nella nona stagione di Suits nei panni di Samantha Wheeler, continua ad essere ricordata perlopiù per il personaggio interpretato dalla prima alla sesta stagione del medical drama, prima del burrascoso divorzio dalla ShondaLand con abbandono del set. Anche se non molto tempo fa Camilla Luddington - ...

Ritorno al futuro - Christopher Lloyd e l’idea per un sequel che Nessuno vuole - : Niccolò Sandroni Da tempo si parla di un nuovo film di Ritorno al futuro: “Doc” propone un sequel, ma i fan e i creatori della saga non ne vogliono sapere La saga di "Ritorno al futuro” comprende tre film: la trilogia non deve cambiare secondo i fan, lo sceneggiatore Bob Gale e il regista Robert Zemeckis, ma non tutti la pensano così. Non accenna a fermarsi il trend di riportare al cinema grandi successi del passato. "Star Wars” è ...