NBA – Michael Porter Jr | ma che fai?! Posta i contatti personali di Adam Silver su

NBA – Zion Williamson è il nuovo volto del brand Jordan : “voglio avere lo stesso impatto di Michael nella lega” : Zion Williamson ha firmato con il brand Jordan: il rookie scelto con la first pick al Draft NBA si è accordato con il famoso brand si sportswear Zion Williamson è già una star nonostante non abbia giocato nemmeno un minuto nella lega. Il giovane scelto con la first pick dai Pelicans è considerato, potenzialmente, il nuovo LeBron James e i marchi di sportswear fanno a gara per averlo. Lui ha scelto di firmare con Jordan. Questo il ...

Mercato NBA – Michael Jordan saluta Kemba Walker : “hai sempre rappresentato Charlotte con classe” : Il proprietario degli Hornets ha ringraziato Kemba Walker dopo otto stagioni trascorse a Charlotte, augurandogli buona fortuna L’avventura di Kemba Walker con gli Charlotte Hornets è ormai arrivata al capolinea, la firma con i Boston Celtics è imminente e Michael Jordan ha deciso così di salutarlo con affetto. Il proprietario della franchigia del North Carolina ha voluto mandare pubblicamente un messaggio, che ha toccato il cuore del ...

Dennis Rodman la tocca piano : “Michael Jordan ne metterebbe 50 a sera nell’NBA moderna. Draymond Green? Gli mangio in testa” : Dennis Rodman esalta il talento di Michael Jordan: ‘Il Verme’ convinto che anche nell’NBA moderna l’ex numero 23 dei Bulls sarebbe dominante Intervistato nel corso del programma EPSN ‘First Take’, il mai banale Dennis Rodman ha dato il suo singolare parere in merito ad alcuni argomenti particolari riguardanti Michael Jordan in rapporto con l’NBA moderna. ‘Il verme’ no ha dubbi, se ...