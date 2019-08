MotoGP | Marc Marquez può battere il record di Mondiali di Giacomo Agostini Potrebbe

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez sconfitto a Spielberg? La costanza resta la carta vincente : Domanda: quante volte vi sarete soffermati a guardare il sorpasso all’ultima curva di Andrea Dovizioso ai danni di Marc Marquez a Spielberg? Diverse. Sangue freddo, lucidità e tanto coraggio nella manovra del “Dovi”. Un qualcosa che ai nostalgici ha riportato alla mente l’azzardo di Valentino Rossi nel confronto con Jorge Lorenzo nel 2009 in Catalogna. Storie diverse ma emozioni simili. Tuttavia, pur nella sua bellezza, ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Abbiamo sbagliato la scelta della gomma posteriore - ci ho provato fino alla fine” : Gara sensazionale e prestazione maiuscola per Marc Marquez, sconfitto però al termine di un duello mozzafiato dalla Ducati di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 della classe MotoGP. Il sette volte campione del mondo e leader del campionato ha disputato una grande gara anche grazie ai miglioramenti del motore Honda, tuttavia si è dovuto accontentare di una beffarda seconda piazza maturata proprio all’ultima curva. Per ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Marc Marquez vuole la prima vittoria al Red Bull Ring - chi potrà fermarlo? : Marc Marquez è il grande, se non il grandissimo favorito del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP che si disputerà oggi dalle ore 14.00 sul tracciato del Red Bull Ring. E la notizia dov’è…? L’appunto che ci potreste fare, effettivamente, è calzante. Lo spagnolo non fa altro che cannibalizzare tutto e tutti e, ormai, anche il Mondiale della classe regina nel suo complesso. Non c’è storia, è inutile girarci ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Marc Marquez sta mandando in confusione la Ducati. Distacco pesante su una pista ‘amica’. E le voci su Lorenzo non aiutano… : Le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 si sono concluse ed hanno incoronato per l’ennesima volta Marc Marquez, capace di stabilire il nuovo record assoluto di 59 pole position in carriera nella top class del Motomondiale superando così di una lunghezza il leggendario australiano Mick Doohan. L’iberico della Honda ha conquistato la terza pole consecutiva al Red Bull Ring di Spielberg ed ha inflitto distacchi abissali al ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Austria : “Volere fare 1 : 22.9 ma mi sono calmato - conta la gara” : Pole position per Marc Marquez che domani scatterà davanti a tutti in occasione del GP di Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Dominio totale per lo spagnolo che ha rifilato quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, il centauro della Honda è naturalmente il grande favorito per il successo ma non dovrà sottovalutare la concorrenza. Il Campione del Mondo ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky: “Questa pista ...

MotoGP in Austria - solita pole per Marc Marquez : dietro Quartararo e Dovizioso : Marc Marquez ancora in pole. Il numero 93 della MotoGp ottiene il miglior tempo di sempre sulla pista Austriaca (1'23"027). dietro la Honda nelle qualifiche chiudono la prima fila Fabio Quartararo sulla con la Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso con la Ducati, a dispetto di un Maverick Vinales quarto

VIDEO Marc Marquez - lo stile di guida rivoluzionario dello spagnolo che sta uccidendo la MotoGP : Marc Marquez continua a stupire e conquista la settima pole stagionale nel GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg l’iberico ha impressionato ancora una volta con il suo stile di guida così diverso, che di fatto ha cambiato completamente l’approccio alla classe regina. Aggredendo ogni curva e frenando sempre oltre, Il n.93 riesce a far girare la sua Honda come nessun altro con il ...

MotoGP - Marc Marquez nella storia : record di pole position - battuto il primato di Doohan! : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 e per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti in una gara della classe regina. Lo spagnolo è diventato così l’uomo con il maggior numero di pole position nella categoria regina, oggi l’alfiere della Honda è infatti riuscito a battere lo storico record dell’australiano Michael Doohan che si era fermato a quota 58 nella vecchia “classe ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Record di pole position. Domani gara difficile con Dovizioso” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Il fuoriclasse spagnolo ha letteralmente dominato le qualifiche e ha guadagnato l’ennesima partenza al palo, per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti e Domani andrà a caccia di una vittoria. Il centauro della Honda dovrà battagliare verosimilmente con Andrea Dovizioso anche se ...

MotoGP - Marc Marquez non si fida di Dovizioso : “sbircerò la sua gomma - nel caso decidesse di spingere…” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Austria, mettendo nel mirino Dovizioso in vista della gara di domani Pole position storica per Marc Marquez in Austria, lo spagnolo infatti supera Mick Doohan nella classifica all-time in top class, suggellando una giornata davvero pazzesca. AFP/LaPresse La concentrazione del campione del mondo però è focalizzata già nella giornata di domani, quando toccherà tenere a bada ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Marc Marquez in vetta - bene Dovizioso. Risale Valentino Rossi : Inesorabile. Dominante. Avvilente. Scegliete voi l’aggettivo da regalare a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2019 di MotoGP, lasciando sfogare gli avversari nelle fasi iniziali, prima di montare la gomma soft nuova e andare quindi a sbriciolare i tempi precedenti. La sua candidatura alla pole position di oggi pomeriggio (dalle ore 14.10) e alla ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Marc Marquez punta alla terza pole di fila a Spielberg - Viñales e le Ducati gli avversari più credibili : Al Red Bull Ring di Spielberg vanno in scena quest’oggi alle ore 14.10 le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Apparentemente scongiurato il rischio pioggia, le prove ufficiali si svolgeranno in condizioni di asciutto con il solito Marc Marquez che proverà a farla da padrone cercando di aggiudicarsi la settima pole position dell’anno, la terza consecutiva sulla pista ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Contento del lavoro svolto - domani sceglieremo telaio e set up” : Si chiude con un sorriso raggiante il venerdì del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP per quanto riguarda Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio anche al Red Bull Ring, una pista nella quale la Ducati ha sempre dominato, ma i miglioramenti della Honda soprattutto a livello di potenza hanno permesso allo spagnolo di essere prontissimo per puntare al successo anche in questa ...