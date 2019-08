Miss Italia 2019 su Rai1 | ecco il promo Video

Fonte : blogo

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Sulle note di "Sei bellissima" di Claudio Daiano e Gian Pietro Felisatti, passano in carrellata alcune delle modelle più celebri della nostra storia dell'arte. Si parte da Paolina Borghese di Antonio Canova, poi l'Antea del Parmigianino, la Dama con l'ermellino di Leonardo Da Vinci, per chiudere con la Venere del Botticelli.Questo ilche andrà in onda in questi giorni sulle reti Rai per ricordare al pubblico della televisione che fra meno di un mese andrà in onda la finale televisiva disuil) pubblicato su TVBlog.it 14 agosto17:44.

