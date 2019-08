Misfit Vapor X è ufficiale | ecco il nuovo smartwatch con Wear OS di Misfit

Sono arrivati dei nuovi e traspiranti cinturini per gli smartwatch Misfits Vapor : Sport Strap+ è il nuovo cinturino sportivo destinato agli smartwatch Misfits Vapor e Vapor 2: ce n'è per tutti i gusti, grazie alle 11 colorazioni tutte in silicone. L'articolo Sono arrivati dei nuovi e traspiranti cinturini per gli smartwatch Misfits Vapor proviene da TuttoAndroid.