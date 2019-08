Migranti | Tar Lazio | Open Arms può entrare in acque italiane Conte | far sbarcare i minori

Migranti - Tar sospende divieto ingresso Open Arms. La nave diretta verso Lampedusa : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Open Arms - il Tar del Lazio ha sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane della nave con 147 Migranti : “Ci dirigiamo verso terra” : Il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. E’ quanto sostiene la stessa ong sottolineando che sulla base della decisione dei giudici “ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”. “A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il Tar del ...

Migranti - Tar sospende divieto ingresso Open Arms. Conte vuole lo sbarco - Salvini : «Perché?» : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti - Open Arms verso Lampedusa : “Il Tar ha sospeso il divieto di ingresso in acque italiane” : L’annuncio della ong spagnola, che ieri aveva presentato un esposto d’urgenza. Poco prima il ministro Salvini aveva...

Migranti - il Tar sospende il divieto di ingresso per la Open Arms. Conte vuole lo sbarco - Salvini : «Perché?» : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti - Tar Lazio accoglie ricorso Open Arms : ?può entrare in acque italiane : Il Tar del Lazio sospende il divieto d'ingresso nelle acque italiane della nave Open Arms, in mare da 13 giorni. La Ong: il tribunale ha evidenziato necessità e urgenza dell’approdo, tutelata dignità delle persone

Migranti - Open Arms : “Il Tar ha sospeso il divieto d’ingresso. Ci dirigiamo verso terra” : Il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. E’ quanto sostiene la stessa ong sottolineando che sulla base della decisione dei giudici “ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”. Il Tar, dice ancora la ong spagnola, avrebbe disposto la sospensione del ...

Migranti - il Tar sospende il divieto di ingresso per la Open Arms. Conte vuole lo sbarco - Salvini lo blocca : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti - Tar sospende divieto sbarco : 17.00 Nonostante il no del ministro Salvini, il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del divieto di ingresso nelle acque italiane della Open Arms,da giorni ferma in attesa di poter sbarcare 147Migranti soccorsi nel Mediterraneo. L'annuncio è arrivato dalla stessa Ong. L'imbarcazione si starebbe dirigendo verso l'Italia.

Open Arms-Ocean Viking - 500 Migranti in mare da giorni. Salvini : “Al lavoro per evitare sbarco” : Le navi delle Ong Open Arms e Ocean Viking sono ancora nel Mediterraneo, con oltre 500 migranti a bordo, in attesa di sapere in quale porto potranno sbarcare. Ma per ora nessun Paese Ue concede loro l'autorizzazione. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce: "Al lavoro al Ministero da stamane per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola".Continua a leggere

Sì - Carola Rackete ha detto che il governò le ordinò di portare i Migranti in Italia : Monta la polemica sulle parole pronunciate da Carola Rackete. Ma la traduzione de ilGiornale.it è corretta e non lascia spazio a dubbi. "Fake news". Un'espressione che ha cominciato a circolare nel 2016, in seguito all'ascesa di Donald Trump, per indicare quelle che fino a poco tempo fa chiamavamo bufale. O balle. Insomma, notizie imprecise o sbagliate utilizzate per un fine politico ben preciso. Ma da due anni a questa parte ...

Migranti - Meloni : “Rackete ammette che fu la Germania a ordinare di portarli a Lampedusa”. Ma non ha mai pronunciato questa frase : “Il governo tedesco mi ordinò di portare i Migranti in Italia”. È la frase che un articolo dell’edizione online de Il Giornale attribuisce a Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3 arrestata – e poi scarcerata – dopo essere entrata in acque italiane forzando il blocco e attraccando a Lampedusa con la nave della ong tedesca a bordo della quale si trovavano ancora 42 Migranti soccorsi in acque libiche. Un articolo ...

Migranti : Gere sulla ong Open Arms - Fusaro attacca 'Geniale trovata pubblicitaria' : Richard Gere che sale a bordo della nave Ong spagnola Open Arms, consegna dei viveri all'equipaggio, assiste i Migranti e rilascia dichiarazioni non tenere nei confronti dell'Italia riguardo agli ultimi sviluppi relativi alla politica sull'immigrazione. E' questo il riassunto di ciò che è accaduto negli ultimi giorni, destando non poche polemiche, a partire dalle risposte piccate del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che lo ha invitato ad ...

Migranti - il monito di papa Francesco : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario” : “Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario“. È questo il nuovo monito lanciato da papa Francesco nell’Angelus in piazza San Pietro ricordando che “domani ricorre il 70° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, importanti strumenti giuridici internazionali che impongono limiti all’uso della forza e sono volti alla protezione di civili e prigionieri in tempo di guerra”. ...