Migranti | Salvini attacca Conte | “Mi ha chiesto lo sbarco di centinaia di migranti su

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nel pieno della crisi che sta portando alla fine del governo M5s-Lega, Matteoapre un nuovo fronte di polemica. L’obiettivo è il presidente del Consiglio Giuseppe: “Mi ha scritto per lodi alcunedia bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”, ha detto il ministro dell’Interno a Genova, dove con il capo del governo ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Il riferimento è alle oltre 500 persone in mare da giorni a bordo delle navi Open Arms e Ocean Viking. La prima resta al largo dell’isola di Lampedusa dopo aver soccorso circa 150al largo della Libia. La seconda è bloccata nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro con 356 persone. Italia e Malta finora non hanno ...

AlessiaMorani : Vi ricordate quando #Salvini urlava ad Alfano che era un incapace perché non faceva i rimpatri? Ecco: Salvini minis… - paoloroversi : Sinceramente a me pare impossibile che il Capitone vi abbia preso in giro... Dopotutto l'avevate votato per rispedi… - Linkiesta : Vuole difenderci dalle mafie e non è nemmeno riuscito a tenerla lontano dal suo partito. Sì, ciao. -