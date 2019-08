Migranti : Mediterranea - ‘a bordo della Mare Jonio i Modena City Ramblers’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “A bordo della Mare Jonio una sorpresa meravigliosa. Sono passati ad augurarci buon viaggio e buon vento i Modena City Ramblers. A bordo qualche canzone, cantata insieme all’equipaggio, e tanta energia per continuare la nostra missione. Mediterranea non si ferma, stiamo per tornare in Mare”. Così, sui social Mediterranea Saving Humans.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘a bordo ...

Migranti : comandante motopesca a Mediterranea - ‘Non ci giriamo dall’altra parte’ : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – “Nemmeno noi, come voi, ci giriamo dall’altra parte”. Così, il comandante del motopesca ‘Accursio Giarratano’, Gaspare Giarratano, che ieri ha salvato 50 naufraghi in mare, parlando al telefono con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. La ong ha annunciato che devolverà 10 mila euro all’equipaggio del peschereccio. “Ma loro – spiega Casarini ...

Migranti : Mediterranea - ‘destineremo 10 mila euro a peschereccio che ha salvato naufraghi’ (2) : (AdnKronos) – “Oggi più che mai chi cerca di difendere questi principi che sono fondamenta della civiltà giuridica europea lo fa a suo rischio e pericolo assumendosi da solo la responsabilità di difendere in primo luogo la nostra umanità. Le persone che ci hanno sostenuto economicamente lo hanno fatto per contribuire a salvare vite umane, e, anche se noi con due navi sequestrate e migliaia di euro di multe attraversiamo un momento di ...

Migranti : Mediterranea - ‘destineremo 10 mila euro a peschereccio che ha salvato naufraghi’ : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – “Mediterranea destinerà 10mila euro della raccolta fondi come contributo di solidarietà all’equipaggio del peschereccio Accursio Giarratano che ha salvato 50 Migranti a bordo di un gommone in difficoltà nel Mediterraneo centrale”. E’ quanto annunciato da Mediterranea Saving Humans. “Il comandante, l’equipaggio e l’armatore del peschereccio Accursio Giarratano si sono ...

Offese razziste sotto un post sui Migranti : hater ripara con donazione a Mediterranea e SeaWatch : Un uomo di 82 anni che aveva scritto frasi razziste e sessiste sotto un post della vice sindaca di Rimini Gloria Lisi si è salvato dalle conseguenze di una querela donando 100 euro a Mediterranea e SeaWatch, le Ong che salvano i migranti in mare.Continua a leggere

Migranti : Mediterranea chiede aiuto - raccolta fondi per affrontare le spese legali (2) : (AdnKronos) – Nel post l’operatore sociale fa poi un riassunto delle condizioni delle imbarcazioni ad oggi: la nave Mare Jonio in sequestro probatorio a Licata e la dopo il ricorso al decreto sicurezza Bis. “Abbiamo tre comandanti e tre capomissione indagati – continua – per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non aver obbedito all’ordine di nave da guerra, non aver obbedito ...

Sea Watch e Mediterranea - l'ammiraglio libico Tumia : "Con le navi delle Ong aumentate le partenze di Migranti" : "Per colpa delle Ong sono aumentate le partenze di migranti". l'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, pattuglia le coste libiche grazie alle motovedette donate dal governo italiano e in un'intervista al Messaggero punta il dito contro Sea Watch, Mediterranea, Open Arms e

Migranti - caso nave Alex : l'armatore della Ong Mediterranea pronto a querelare Salvini : Dopo il presidente della Sea Watch 3, la nave che nelle scorse settimane ha salvato 42 Migranti al largo delle coste libiche, anche l'armatore della Ong Mediterranea, Alessandro Metz, annuncia a Radio Capital la volontà di voler querelare il ministro dell'Interno Matteo Salvini per diffamazione, in quanto avrebbe usato parole infelici sul comandante e l'equipaggio della Alex, definendoli "trafficanti di esseri umani". Come si sa infatti due ...

Migranti - confiscata la nave Alex dell’Ong Mediterranea : Migranti, confiscata la nave Alex dell’Ong Mediterranea Il veliero aveva soccorso 54 persone a largo della Libia giovedì 4 luglio. Dopo il no allo sbarco dell’esecutivo, la Ong aveva deciso di ignorare l’alt della Guardia di finanza e attraccare a Lampedusa Parole chiave: ...