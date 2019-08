Mercoledi 14 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Station 19 due nuovi episodi su Canale 5 mercoledì 14 agosto (dopo la Supercup) : Station 19 anticipazioni episodi in onda mercoledì 14 agosto su Canale 5 in seconda serata Prosegue l’appuntamento in seconda serata su Canale 5 con Station 19 lo spinoff di Grey’s Anatomy. mercoledì 14 agosto sono previsti due episodi della serie, il secondo e il terzo, l’appuntamento è per le 23:15 circa dopo la Supercoppa Europea che vedrà sfidarsi Liverpool e Chelsea rispettivamente vincitori di Champions League e Europa ...

Guida Tv mercoledì 14 agosto - programmi di oggi : su Sky e Canale 5 la Supercoppa Europea : programmi tv di mercoledì 14 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Superquark Rai 2 ore 21:20 Elementary 7×09-10 1a Tv (qui le anticipazioni) a seguire Blood & Treasure 1a TV 1×12-13 Finale (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 La principessa Sissi Canale 5 ore 20:50 Supercoppa Europea Liverpool – Chelsea + Station 19 1a Tv Free 1×01 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 22:05 Travolti da un insolito ...

Blood & Treasure su Rai 2 gli ultimi due episodi mercoledì 14 agosto : Blood & Treasure finale di stagione mercoledì 14 agosto su Rai 2 in seconda serata e in prima tv assoluta A breve distanza dagli USA si conclude la prima stagione di Blood & Treasure, serie d’avventura ambientata nel mondo dell’arte e dei tesori scomparsi con Roma come sfondo naturale e presenza fissa della serie. Le ultime due puntate sono ricche di colpi di scena e risvolti sorprendenti che porteranno alla chiusura delle ...

Elementary 7 - le anticipazioni delle puntate di mercoledì 14 agosto : Elementary 7 due nuove puntate in prima tv assoluta su Rai 2 in prima serata, anticipazioni trama episodi Penultimo appuntamento su Rai 2 con la settima stagione di Elementary questa sera in prima serata e in prima visione assoluta. La prossima settimana con gli ultimi tre episodi, a meno di una settimana dalla conclusione americana su CBS, si concluderanno le vicende del detective Sherlock Holmes e della sua fidata collaboratrice Jane Watson, ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 14 agosto 2019. Su Canale 5 la prima TV di New York Academy : New York Academy Rai1, ore 21.25: SuperQuark Aprirà la puntata il primo di tre episodi tratti dalla serie della BBC “Le meraviglie del pianeta”. Questi filmati raccontano l’avventura di alcune popolazioni che vivono nei posti più belli ma inospitali del mondo, spesso in condizioni estreme. Nella prima parte gli operatori della BBC sono arrivati fino alle alte quote dell’Himalaya, dove un gruppo di allevatori è alle prese con lo spostamento di ...

Previsioni astrali di mercoledì 14 agosto : la fortuna assiste Cancro - Pesci e Acquario : Le Previsioni zodiacali di oggi, mercoledì 14 agosto 2019, prevedono un grande mix di avventure ed emozioni per Cancro e Pesci. La giornata odierna vedrà tra i segni zodiacali più fortunati Capricorno e Acquario. Piccoli problemi lavorativi attendono invece i nati sotto la Bilancia e la Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): la giornata non inizia nel migliore dei modi. Durante la mattinata piccole discussioni ...

L'oroscopo del giorno mercoledì 14 agosto : Sagittario preoccupato - Bilancia senza pensieri : Durante la giornata di mercoledì 14 agosto, i nativi Bilancia si prenderanno una pausa in vista delle vacanze, mentre Sagittario dovrà rivedere la propria relazione di coppia. I nativi Leone potrebbero litigare con un familiare, mentre Acquario non avrà molta voglia di lavorare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di mercoledì 14 agosto 2019. Previsioni oroscopo mercoledì 14 agosto 2019 segno per ...

Paolo Fox - previsioni di domani : oroscopo di mercoledì 14 agosto : oroscopo domani di Paolo Fox: le previsioni del 14 agosto Come sarà la giornata di domani, 14 agosto, secondo Paolo Fox e il suo oroscopo? Scopriamolo con i primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: tra oggi e domani potranno contare su qualche energia in più. Le spese vanno tenute sotto controllo perché questo non è il periodo giusto per spendere. TORO: tra oggi e domani saranno un po’ sottotono. Necessitano di tranquillità. Prestare ...

Meteo - le previsioni di mercoledì 14 agosto : Meteo, le previsioni di mercoledì 14 agosto Giornata soleggiata in gran parte d'Italia, ma le temperature sono leggermente in discesa dopo l'ondata di calore che aveva portato afa e bollino rosso in alcune città. Qualche velatura su Alpi e Prealpi e rovesci in sulla Romagna e l'Appennino Parole chiave: ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 14 agosto 2019 : anticipazioni puntata 788 di Una VITA di mercoledì 14 agosto 2019: I domestici mettono su un piccolo banchetto come segno di benvenuto per il nuovo arrivato Cesareo, ma lui non sembra gradire più di tanto l’iniziativa. Rosina inVITA Eva e Nacho a tornare a vedere il suo giardino… Flora decide di intervenire in modo che Leonor si fidi nuovamente di Iñigo… Arturo vuole che Liberto cerchi Esteban per chiedere a quest’ultimo ...

L'oroscopo di domani mercoledì 14 agosto da Ariete a Vergine : Venere in Leone - ok per Toro : L'oroscopo di domani mercoledì 14 agosto 2019 mette a disposizione le previsioni zodiacali interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus astrale tutto incentrato in relazione ai comparti della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Iniziamo decisi e spediti sottolineando chi tra ...

Oroscopo mercoledì 14 agosto : torna il sereno per lo Scorpione - dubbi per la Vergine : Durante la giornata di mercoledì 14 agosto, ci saranno dei risvolti positivi per i nativi Toro e Scorpione, mentre Ariete potrebbe avere qualche problema di tipo finanziario. L'intesa di coppia sarà molto alta per i nativi Gemelli, il Capricorno invece avrà bisogno di riposarsi un po’, mentre i nativi Vergine nutriranno dei dubbi verso il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 agosto ...

Analisi Auditel : la serata di mercoledì 7 agosto 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 24% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita fino a toccare la soglia del 20%. La curva nera del Tg La7 è sulla linea del 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8% di share. Stasera Italia batte In onda, con la curva di Rete 4 che tocca il 7% di share, mentre quella di La7 si ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 agosto 2019. SuperQuark 12.5% - Battiti Live 9.5%. The Fix parte dall’8.9% : The Fix - Robin Tunney Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.984.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 991.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.413.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Maximilian – Il Gioco del Potere e dell’Amore ha raccolto ...