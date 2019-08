Mentone | era italiano il clochard ucciso dalla polizia

E’ partita la caccia al torMentone dell’estate italiana 2019 : chi vincerà? : Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale dell’estate 2019. Un’estate già ricca di tormentoni (nonostante la cancellazione del Summer Festival di Canale 5) pronti a darsi battaglia in una sfida all’ultimo sangue, all’ultimo click, all’ultimo download, all’ultimo passaggio in radio. Tormentoni italiani ed internazionali con nessun brano in particolare a prevalere su tutti fino a questo momento. Tanti sono i protagonisti dell’estate musicale ...