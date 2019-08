Matteo Salvini ci ha ripensato? Il Governo dura fino al 2020?

Matteo Salvini : "Penso a Giorgetti ministro dell'Economia per una manovra coraggiosa" : All’indomani del suo discorso in Senato, Matteo Salvini valuta le prossime mosse e guarda al futuro. Un futuro in cui vede un governo con Giancarlo Giorgetti, che definisce “una persona di cui il mondo si fida”, ministro dell’Economia per fare, dice al Corriere della Sera, “una manovra importante e coraggiosa”. Quella di ieri, 13 agosto, è stata una giornata che si è conclusa con una sorpresa: ...

M5s-Pd - tutto pronto per il governissimo contro Matteo Salvini : ecco chi sarà il nuovo premier : L'ipotesi governissimo prende piede. Dopo l'annuncio di Matteo Renzi e Beppe Grillo, sono in tanti a dichiararsi favorevoli a un'eventuale apertura e un governo Pd-M5s. Il primo a far balenare una soluzione di questa natura è stato Goffredo Bettini seguito dall'attuale gruppo dirigente del Nazareno

Matteo Renzi sull'intervento di Salvini al Senato : "Mi ha citato 13 volte - sarà ossessionato e innamorato" : Matteo Renzi ha avuto da ridire anche sull'intervento di Matteo Salvini in Senato, nella giornata in cui in Aula si decideva la calendarizzazione del voto di sfiducia a Giuseppe Conte. "Salvini ha fatto un intervento di 10 minuti e mi ha citato 13 volte. Renzi, Renzi, Renzi... O è innamorato o è oss

Matteo Salvini - colpo geniale o bluff. "Dalla legislatura successiva" - clamoroso sospetto sul leghista : Ribaltone o bluff? Matteo Salvini apre in aula al Senato sul taglio dei parlamentari, mossa che potrebbe far saltare gli abboccamenti tra M5s e Pd per un governicchio. Poi però, finito il discorso, ha spiegato meglio la proposta di anticipare le votazioni sulla riforma-bandiera dei grillini per poi

Matteo Salvini esce dal Senato e gela Di Maio : "Non siamo al mercato del pesce". M5s - proposta indecente : "Abbiamo accettato la sfida del taglio dei parlamentari. Adesso vediamo cosa farà Di Maio". Matteo Salvini, uscendo da Palazzo Madama dopo il voto sulla calendarizzazione della sfiducia a Giuseppe Conte (che resterà il 20 agosto e non il 14, come chiesto dal centrodestra), ha commentato così la moss

Matteo Salvini al Senato : "Tagliamo i 345 parlamentari e andiamo al voto" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato a sorpresa in Senato nel giorno del voto sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presentata dalla Lega.Riciclando le solite frasi da campagna elettorale tra le proteste dei Senatori dell'opposizione, il leader della Lega ha annunciato di essere d'accordo col Movimento 5 Stelle sul taglio dei 345 parlamentari prima di ...

Matteo Salvini bombarda in aula Maria Elena Boschi : "Non ho paura - a differenza di chi...". Schiaffo politico : Spara ad alzo zero contro Maria Elena Boschi. Senza mai citarla, Matteo Salvini in aula al Senato bombarda il Pd e i "paracadutati": "Una cosa non temo da quando ho iniziato a fare il consigliere comunale a Milano nel 1993, senza avere un seggio sicuro come qualcuno che dalla Toscana si faceva elegg

Matteo Salvini al Senato - la mossa che spariglia : "Caro Di Maio - affare fatto. Taglio ai parlamentari e voto" : "Votiamo prima il Taglio dei parlamentari e poi subito al voto". Matteo Salvini interviene al Senato, prima della calendarizzazione del voto di sfiducia a Giuseppe Conte, e lancia l'amo a Luigi Di Maio. "Sono arrivate alcune proposte, le raccolgo - esordisce il leader della Lega, che ha aperto la cr

Uomini e Donne - Nilufar Addati contro Matteo Salvini : "Che schifo - siamo il paese dei balocchi" : Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne - condotto da Maria De Filippi su Canale5 - ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. La giovane, classe 1998, che nel programma era stata rea di aver complottato contro la stessa redazione, sembra non condividere

Matteo Salvini : "Non ritiro i ministri". Il Senato vota il calendario : Ritirare la delegazione dei ministri leghisti dal governo? Salvini assicura che non lo farà “No, perché mai. Ora parlo in Aula e sentirete”, ha affermato al suo arrivo al Senato. L’aula, dopo la conferenza dei capigruppo di ieri, voterà il calendario dei lavori e, quindi, gli step della crisi di governo. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, ha ribadito la richiesta di calendarizzare le ...

Matteo Renzi - l'affondo finale : "Salvini si deve dimettere. Dal tabellone nascerà il governo Pd-M5s" : "No alla deriva Papeete, Matteo Salvini deve dimettersi questa sera". Matteo Renzi è sprezzante e annuncia in conferenza stampa la fine di questa fase politica: la maggioranza Pd-M5s che uscirà questa sera in Senato potrà e dovrà essere quella del nuovo governo, "istituzionale" o "di legislatura" ch

Nilufar Addati - ex tronista di Uomini e donne - attacca Matteo Salvini : 'Che vergogna' : Il mondo dello spettacolo e della politica si intrecciano ancora e ad essere protagonista delle attenzioni di alcuni volti noti di musica e televisione è di nuovo Matteo Salvini. Dopo l'ex vincitore di X Factor Lorenzo Fragola, qualche ora fa è stata Nilufar Addati ad esprimere le proprie critiche contro il leader della Lega, soprattutto per il modo in cui sta gestendo l'attuale crisi di governo. A non essere andata giù all'ex tronista di Uomini ...

Nilufar contro Matteo Salvini : "Che vergogna - siamo il paese dei balocchi!" : Dopo lo scherzo di Lorenzo Fragola, anche la ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nilufar ha deciso di voler dire la sua a proposito della crisi di governo della quale si sta parlando proprio in questi giorni. In particolar modo, la bella partenopea ha deciso di non andarci leggera con il premier Salvini, esprimendo tutte le sue personalissime perplessità sulla vicenda: "Mamma mia, che bella la crisi di governo! Un paio di c******i, premier ...

Matteo Salvini - l'allarme dei sondaggisti : "Mai visto un comportamento simile degli elettori in Italia" : Matteo Salvini, fino al momento prima dell'annuncio della fine della legislatura, nei sondaggi volava intorno al 38%. Ma ora sono molti gli esperti che si domandano quanto ancora questa ascesa possa durare. "È difficile valutare le ricadute della brusca accelerazione impressa dal leader Salvini - sp