Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019)è finita di nuovo al centro delle critiche social per duepostate su Instagram. La showgirl, che ha di recente affrontato la difficile malattia del figlio Giacomo, si è mostrata al mare, in costume da bagno. Gli scatti hanno sollevato un polverone accompagnato sempre dalle stesse osservazioni sulla sua eccessiva magrezza. “Capisco quello che hai passato, proprio per questo non posterei questecome esempio di bellezza… Sei veramente troppo magra” osserva qualcuno. Qualcun altro si spinge oltre: “Sembri malata”. E poi: “Sei anoressica ? Sembra che hai 1O anni in più della tua età . Mangia , magrezza così fa schifo!”.non ha fatto passare sotto silenzio le critiche e ha risposto prontamente alla sua follower: “Buona estate. Questa sono io, può scegliere di non guardare le mie”. Fermo restando cheha già spiegato il motivo ...

Noovyis : (“Malata”. Elena Santarelli, l’ultima foto mette in allerta i fan) Playhitmusic - - elena_milanese : RT @Baphomouse: La malattia non è una guerra. Non ci sono vincitori e vinti. Ogni volta che dite 'Ha perso contro la malattia.', anche se n… - viorica_grecu : 'Sembri malata', Elena Santarelli di nuovo sotto attacco per le foto al mare -