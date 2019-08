“Mai vista così!” Alessandra Amoroso in bikini | la versione sexy lascia senza parole

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ci sono delle vere e proprie scoperte, a volte, nel mondo della rete. Se vi diciamo, ad esempio, di sicuro la assocereste solo al mondo della canzone, della musica, penserete ai suoi grandi successi musicali o cose simili. E invece la popstar è anche una bombaincredibile. Non ci credete? Qui in basso potete trovare una rapida carrellata dei suoi scatti migliori, in cui risulta evidente quanto sia sensuale e unica. Lo abbiamoanche in occasione di Battiti Live, la manifestazione itinerante di RadioNorba che ha girato mezza Italia. Sulla voce non dobbiamo dire niente, un timbro unico e pazzesco. Ma sul fisico si deve ammettere che è stata una vera e propria scoperta. Soprattutto se la si vede in questiin formato minuscolo, che mettono in risalto tutte le sue curve. Fortunato il bel ragazzo che è a suo fianco, anche il gossip qualcosa mormora. ...

chedisagio : Io una cosa così non l'avevo mai vista - alfonslopeztena : Io una cosa così non l’avevo mai vista dopo la caduta della dittatura di Franco - MiurSocial : Scrivere un messaggio sul proprio #cellulare equivale ad almeno 10 secondi di distrazione. A piedi o alla guida, no… -